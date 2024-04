AMLO pedirá a Alejandro Gertz Manero informe sobre caso Colosio

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que una vez que pase la elección y con respeto a su autonomía, pedirá al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que informe sobre el caso Colosio y el segundo tirador.

Afirmó que la transparencia es una regla de oro de la democracia, y en un caso en el que asesinaron al candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio.

Fue asesinado el 23 de marzo de 1994. Foto: Archivo

“Nunca más. Entonces, tiene que conocer la verdad. Les adelanto, le voy a pedir en su momento, nada más que pase la elección, le voy a pedir con todo el respeto a su autonomía y poniéndolo a su consideración, y si para ello no tiene inconveniente, que aquí el fiscal general dé a conocer toda la investigación sobre esto.

“Porque eso es transparencia, que es una regla de oro de la democracia, además tiene que ver mucho con la justicia. Y todos tenemos el derecho a saber qué sucedió. Porque hasta hace poco, fíjense lo que era el autoritarismo en el país. Hasta en eso, cómo silenciaban”, expuso.

López Obrador dijo que no se conocía lo referente el segundo tirador, el cual fue rescatado por Genaro García Luna cuando estaba en el entonces CISEN, y que un juez federal negó la orden de aprehensión.

“Y yo creo que ustedes se han dado cuenta que se dio a conocer el juez niega, alega el juez es un asunto político. Nada de eso. El juez actuó de manera tendenciosa. Y la Fiscalía le apeló y está por resolver, se debe de resolver sobre la apelación”, agregó.

El presiente también reprochó que no se hable ampliamente del caso Colosio.

“Pero no sé si se han dado, ustedes, cuenta de que pasa incluso el día 23 de marzo y prácticamente no se toca el tema. Los medios convencionales no tocan el tema. Cuando estamos hablando del aniversario, creo que del 30 aniversario del asesinato del candidato del PRI”, refirió.

BRC