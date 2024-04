AMLO asegura que Israel protege a Tomás Zerón: "se nota claramente que hay protección"

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el gobierno de Israel protege a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI) y acusado de tortura de implicados en el caso Ayotzinapa, ya que no hay avances para su retorno a México.

Al final de la conferencia de prensa matutina, reprochó que aunque ha enviado dos cartas a dos primeros ministros de Israel, no hay una respuesta. El 26 de febrero, en declaraciones a El Heraldo de Mexico en Jerusalén, Israel, Tomás Zerón afirmó que el presidente López Obrador lucra electoralmente con el caso de lo 43 Normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Dijo que ha enviado dos cartas. Foto: Presidencia

Este jueves, el titular del Ejecutivo Federal dijo que en las próximas horas la Secretaría de Relaciones Exteriores daría una posición sobre el caso de Tomás Zerón y del escritor Andrés Roemer, quien tiene 30 días para apelar luego de que un tribunal israelí aprobó que sea extraditado a México para enfrentar acusaciones de abuso sexual.

“Lo de Zerón no ha avanzado, se nota claramente que hay protección del gobierno de Israel, le he enviado dos cartas a dos ministros, al que está actualmente y a la anterior, y no ha habido respuesta, nos dijeron que en diciembre habría un fallo y no ha habido, eso es lo que quiero que hoy también plante la secretaria de Relaciones Exteriores porque no es posible que Israel esté protegiendo a un presunto torturador, violador de derechos humanos, así, y ya lleva como un año o más que envíe la primera carta y no hay respuesta.

“Y sí, no tenemos tratado de extradición, pero esto es un asunto fundamental que tiene que ver con derechos humanos y no sé por qué, aquí lo planteo también, en el libro, por eso yo creo que lo querían prohibir, pero aquí vienen cosas de esas, entonces si vamos, hoy o mañana se pronuncia la Secretaría de Relaciones Exteriores con relación a los dos casos para que expliquen, el primero que está acusado de acoso sexual y violación, sí, sí, y cuánto tiempo se tiene que decidir o resolver, y lo otro, las dos cosas”, recalcó.

El 26 de febrero, en Jerusalén Tomás Zerón, afirmó que el presidente López Obrador está lucrando políticamente con el caso de la desaparición de los 43 normalistas, además de que inocente de las acusaciones de que torturó a presuntos implicados.

