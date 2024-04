AMLO acusa a la CNTE de querer ponerle una "mordaza" para que no hable sobre problemas educativos

A días de haber reanudado su diálogo con la CNTE, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sectores disidentes del magisterio de querer ponerle una "mordaza" para que no hable de problemas en la educación pública del país ni de las soluciones que el Gobierno Federal ha dado a las demandas de los maestros.

Durante la Mañanera de este jueves, el mandatario federal se refirió a la reunión en Palacio que tuvo con maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el pasado 1 de abril.

El mandatario federal se refirió a la reunión en Palacio que tuvo con maestros de la CNTE. Foto: Especial

“Hay una organización que estaba muy vinculada a nosotros, pero como en todas las organizaciones hay corrientes, y hay unos que no nos quieren y me trajeron su pliego petitorio. Me ponen en un punto que yo no hablé en las Mañaneras sobre los temas.

“¡Imagínense!, cómo no vamos a hablar”, reforzando que su obligación es hablar de todo “porque la justicia no sólo es el castigo a los responsables, la justicia es prevenir, que no se repitan actos de corrupción y autoritarismo”, exclamó el mandatario.

Después de la reunión con el presidente López Obrador, la CNTE señaló que mantendrá el paro de labores para el próximo 15 de abril. En el pliego petitorio de 12 puntos, que entregaron al mandatario federal, piden aumento del 100% al salario de los maestros, la reinstalación de maestros cesados, entre otras demandas.

