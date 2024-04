Último día para hacer tu declaración anual, ¿a qué hora termina el servicio?

Sí aun no has realizado tu declaración anual, ten cuidado y evita multas. Aún tienes algunas horas, pues el portar se cerrará a las 11:59 de la noche del 30 de abril, cuándo es la fecha límite para declaración anual del SAT 2024.

Recuerda que el artículo 81, Fracción I del Código Fiscal de la Federación (CFF) señala que los contribuyentes que no realicen la declaración anual del SAT serán sancionados. Por no presentar aviso de compensaciones, la infracción es de 17 mil 190 pesos a 34 mil 350 pesos, si no realizar tu declaración, la multa va de los mil 810 a 22 mil 400 pesos.

Hacer tu declaración anual es muy sencillo

Reúne tus documentos financieros, esto puede incluir recibos de nómina, facturas, estados de cuenta bancarios, comprobantes de pagos de impuestos. Una vez que los tengas listo, accede al portal del Servicio de Administración Tributaria y proporciona herramientas en línea para realizar la declaración anual.

Ya que estás dentro de la página, deberás seleccionar el régimen fiscal adecuado: Dependiendo de tu situación laboral y financiera, es posible que estés sujeto a diferentes regímenes fiscales. Asegúrate de seleccionar el correcto al realizar tu declaración.

Ingresa tus ingresos y deducciones, en el portal del SAT, encontrarás secciones específicas para que puedas ingresar tus ingresos obtenidos durante el año fiscal, así como cualquier deducción fiscal aplicable, como gastos médicos, educativos, donativos. Este paso es importante, porque aquí dependerá de que tengas salgo a favor o en contra.

Verifica tus datos y envía tu declaración, pero antes revisa muy bien toda la información ingresada para asegurarte de que sea precisa y completa. Si ya estás seguro, envía tu declaración a través del portal del SAT.

Si tienes saldo en contra, realiza el pago correspondiente, pero si tienes un reembolso, puedes solicitarlo, sólo ten a la mano tus datos bancarios para que pueden depositarte el dinero.