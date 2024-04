Perrito conmueve las redes al esperar afuera de pizzería de la CDMX por un poco de comida

En redes sociales circulan las fotografías de un tierno perrito de raza mestiza, de color negro con blanco que han conmovido a más de un internauta, pues se preguntan si es un lomito de la calle o tiene dueños. Lo que les ha llamado la atención es su tierna expresión y paciencia con la que aguarda a las afueras de un establecimiento de comida.

Su placa no dice su nombre, pero sí tiene un contundente mensaje tanto por atrás como por delante: "No me des pizza gracias". Y es que las imágenes que se han viralizado del canino son de él sentado frente a una popular pizzería Little Caesars, ubicada frente a la estación Nuevo León del Metrobús, en la Ciudad de México.

Su tierna expresión ha conmovido a más de uno de los comensales. Foto: X/@DiloConPerritos

Sin embargo, en la cuenta de X, Dilo con perritos, señalan que el perrito sí tiene dueños y que decidieron colocarle esa placa para evitar que la gente le dé de comer al salir del establecimiento, para evitar que suba de peso y afecte su salud. De acuerdo con información de esa cuenta, las personas responsables del canino cuentan con un negocio que se encuentra al lado de la pizzería y suelen dejarlo salir libremente.

Sus dueños decidieron colocarle una plaquita de advertencia para cuidar su salud. Foto:X/@DiloConPerritos

¿Qué dicen los usuarios de redes sociales?

Sus fotos han generado múltiples reacciones por parte de los internautas: "Una placa así para todos los que no tenemos autocontrol ", "Pobre perrito pero es por su bien, la pizza no es buena para ellos, menos de forma diaria", "Con esa pintaza nadie puede creer que sea un perro sin hogar", "Jajajaajajajaaja gandalla, denle solo un cachito de pizza!!!", entre otras.

Alimentos que no puedes darle a tu perro

Hay personas que acostumbran darle a sus perritos bocados de la comida que consumen, como pizza, chocolate, frutas, carne o incluso las sobras de comida, lo cual puede desencadenar no sólo un daño a su salud, sino también una mala conducta para comer. Aquí te compartimos algunos de los alimentos que, de acuerdo con los especialistas, debes evitar darle a tu mascota: