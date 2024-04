AMLO vuelve a arremeter contra EU: "No ayudan a nadie hablando en plata"

Al cerrar una semana consecutiva de criticar al Departamento de Estado de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que ese país no ayuda en temas humanitarios “a nadie”, pero sí financia guerras.

Durante la ‘mañanera’ de este viernes, dijo que tiene buena relación con el presidente Biden y su grupo cercano porque son “respetuosos” de México. Sin embargo, por cuarto día consecutivo se lanzó contra el Departamento de Estado por el informe que emitieron sobre derechos humanos en México.

AMLO desacredita declaraciones del Departamento de Estado

En Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que EU no tiene derecho a calificar a ningún país y desacreditó el argumento del Departamento de Estado de que emiten el informe para presentarlo al Senado, a fin de que los legisladores valoren si aprueban recursos para ayudar o no a otra nación.

“A nosotros, desde que estoy en el gobierno, y no les hemos pedidos, estamos nosotros ayudando, cooperando, pero no nos han entregado ni un dólar, ni un dólar. Entonces, no es cierto que ese informe tenga el propósito de ver a quién ayudan y quién no ayudan, sencillamente no ayudan a nadie hablando en plata”, dijo.

Apuntó que lo que tiene que hacer Estados Unidos, “con todo respeto, es quitar esa calificación” en referencia al informe porque no les corresponde.

“Cómo se van a meter a la vida interna de otro país, es violatorio de la soberanía de cualquier pueblo, de cualquier país, somos independientes.

Acusó a EU de entrometerse en la política interna de otros países

“Entonces, si hacemos las cuentas, saben cuánto destinamos nosotros ayudar en el fenómeno migratorio, como dos mil, tres mil millones de dólares al año, y no les estamos ahí haciendo las cuentas y, o diciéndoles te piras bien, eh; nada de meter a la policía a las universidades, eh; nada de que vas a estar financiando guerras, violando derechos humanos. Ojalá y cambien porque no les ayuda eso, ya estamos en otros tiempos”, señaló.

La última ayuda humanitaria que dio EU, dijo, fue con la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, desde mil 1961 hasta mil 1970.

“Nada más, y todo loo que han hecho después es ayuda militar, es el Plan Colombia, el Plan Mérida. Aquí, hasta hace poco tiempo, y esto es para los jóvenes, hubo una ceremonia en donde el embajador de EU entregaba helicópteros de guerra al gobierno de México, al gobierno de Calderón, les tomaban la foto, esa era la ayuda”, señaló.

EDG