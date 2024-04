Pescadores piden ayuda a la Marina para limpiar Lago de Pátzcuaro: “no pescamos ni un kilo a la semana”

Morelia, Michoacán.- Pescadores de la región del Lago de Pátzcuaro, se sumaron a las voces que pidieron ayuda a la Secretaría de Marina (Semar) para llevar a cabo labores de limpieza en el Lago de Pátzcuaro, pues la sequía y el mal estado del agua afecta su actividad económica, de la cual históricamente han dependido miles de familias.

El pasado miércoles, el teniente de navío de la SEMAR, Mario Flores Téllez realizó un recorrido en el manto acuífero en riesgo y las islas Janitzio y La Pacanda, con el objetivo de implementar próximamente acciones de desazolve en los puntos más críticos.

Durante su visita, un grupo de pescadores lo abordaron para entregar un pliego petitorio, en el que piden la intervención de la secretaría para el control de maleza acuática y desazolve, pues la sequía y las condiciones del lago han mermado la pesca.

Sigue leyendo:

AMLO revela la fecha de la última Mañanera, ¿cuándo es?

¿Ya hay sistema en Coppel hoy, jueves 25 de abril? Tienda restablece estos servicios

“Donde yo pescaba hace un año, hoy la profundidad está en cero. Desgraciadamente ya no hay limpieza en el agua, y eso como pescadores nos afecta. De pescado blanco no pescamos ni un kilo a la semana, el charal podríamos decirle que en mi área pescábamos 10 a 15 kilos, ahorita pescamos un kilo a la semana”, lamentó Máximo Fraga Hernández, integrante de la Unión Cooperativa Amaru, del municipio de Tzintzuntzan.

Las comunidades más afectadas son: Ihuatzio, Urandén, San Pedro, Jarácuaro, Oponguio, Santa Fe de la Laguna, entre otras localidades donde en esta temporada, solía ser abundante la pesca de mojarra, sin embargo, la escasez del líquido no permite que dicho pez se reproduzca; “hace un año en Ihuatzio se pescaba alrededor de 20 kilos diarios, hoy no pesca ni un kilo por pescador, ya no tienen territorio para pescar, se les acabó el agua a ellos”, refiere.

La Comisión de Pesca del Estado, coincidió en que la reproducción de pez en el lago es baja, pues “es una producción solamente de subsistencia artesanal, no es una producción comercial, debe de haber alrededor de mil 200 pescadores legales y de esos deben estar pescando la mitad, pero su cosecha diaria es un kilo o dos kilos”, precisó Ramón Hernández Orozco, director de la Compesca.

El funcionario agregó que el pescado que se consume en la zona lacustre, viene de otras partes de la entidad, como es la presa de Infiernillo, “para que la gente tenga la seguridad de que está comiendo algo bien”, finalizó.