Hallan 4 cuerpos abandonados a un lado de un balneario en Encarnación de Díaz, Jalisco

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer el hallazgo de cuatro cuerpos envueltos en mantas y cinta cerca de un balneario en el municipio de Encarnación de Díaz. Las víctimas se encontraban a tan solo 100 metros del centro acuático situado en la carretera Encarnación-San Juan, a la altura de Santa María Transportina.

El reporte fue registrado a las 23:30 horas del pasado miércoles 24 de abril y el género de las víctimas no ha sido identificado, por lo que personal forense se encuentra en las indagatorias para determinar su identidad. Así mismo, personal de la Policía de Investigación y un agente del Ministerio Público acudieron para recabar las respectivas pesquisas.

Por el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre detenciones vinculadas al caso. En cuanto a las desapariciones que han ocurrido en el municipio durante las últimas semanas, destaca la de Francisco Regalado, quien se presume fue privado de su libertad por hombres armados el pasado 23 de enero, razón por la cual sus familiares han instado a las autoridades agilizar los operativos de búsqueda. No obstante, no se ha confirmado alguno de los cuerpos se trate de Francisco.



Jalisco es el estado con más desapariciones en México

En base al Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, Jalisco es el estado con mayor cantidad de personas desaparecidas a nivel nacional, lo que ha prendido las alarmas en la población jalisciense y las autoridades, quienes han buscado distintas estrategias para combatir al crimen organizado.

Durante dicho periodo, se recuenta un total de 14 mil 967 personas desaparecidas, superior a entidades como Tamaulipas y Estado de México. También se revela que, del 31 de diciembre de 1963 al 29 de febrero de 2024, han desaparecido 310 mil 364 personas en el territorio mexicano, de las cuales se han localizado 195 mil 812.

En contraste, los estados con menor cifra se colocan Campeche, Tlaxcala, Yucatán, Aguascalientes, Querétaro, Oaxaca, Durango, Baja California Sur y San Luis Potosí, con números incluso menores a los mil afectados.

