AMLO acusa a EU de doble moral en derechos humanos: “son los que venden más armas en el mundo”

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos actúa con doble moral porque por una parte califica como juez del mundo la situación en derechos humanos en otros países y por otra es la nación que más vende en otros países y por otra es la nación que más vende armas en el mundo. en el mundo.

El reproche del mandatario mexicano, durante la Mañanera en Palacio Nacional, fue por el reciente informe del Departamento de Estado de EU que señala que en México persisten violaciones graves a derechos humanos.

El mandatario federal proyectó en la pantalla un video en el que se ve a la policía de Nueva York reprimir a estudiantes. Foto: Especial

¿Qué dijo AMLO sobre el Informe de EU en materia de derechos humanos?

“Vean ayer, ellos que son los jueces para calificar sobre derechos humanos, claro hay cosas peores, cómo van a estar ellos de jueces mundiales sobre defensa de derechos humanos si son los que venden más armas en el mundo, ¿son armas de juguete? no, son armas de destrucción que llevan a la pérdida de vidas humanas, de gente inocente, ahora sí que se necesita ser caradura para después de aprobar y coincidir en esa política todavía querer actuar como jueces en materia de derechos humanos, eso es gravísimo”, dijo.

A la par, el mandatario federal proyectó en la pantalla del Salón Tesorería un video en el que se ve a la policía de Nueva York reprimir protestas estudiantiles en defensa de los derechos de Palestina.

“Algo lamentable de unos jóvenes que protestan y vean cómo les va y esto lo voy a pasar no por ellos, no por el gobierno de EU sino para que los mexicanos nos enteremos, esto no lo va a pasar Televisa ni Azteca ni Imagen. Y como ya ven que sí se ve la mañanera, aquí nos enteramos”, dijo.

