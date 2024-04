CDMX activa alerta amarilla por temperaturas de hasta 30°C este 24 de abril | MAPA

12 alcaldías se van con alerta amarilla por el calor intenso este miércoles 23 de abril, según información compartida en la Secretaría de Gestión Integral, se esperan temperaturas de 28 hasta 30 grados. Por lo que se pide a la población atender a las medidas de prevención.

Las Alcaldías con Alerta Amarilla por calor son; Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlahuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

¿Por qué debo cuidarme en temporada de calor?

Cuando la temperatura del cuerpo sube a más de 40° C y el cuerpo no puede mantenerla en los 37° C, el cuerpo puede sufrir un golpe de calor. Según información del IMSS, los daños relacionados con la exposición al calor y sus síntomas, se sugiere tomar medidas para atender a la persona afectada.

Las personas propensas a sufrir golpes de calor son niñas y niños menores de 6 años, adultos mayores de 65 años de edad, personas con sobrepeso, en estado de deshidratación, con problemas en las glándulas sudoríparas, personas con enfermedades del corazón, o si están bajo algún tratamiento médico, también si están demasiado tapadas o consumen alcohol.

Estas son algunas recomendaciones para este día de calor.

¿Qué recomendaciones debo seguir ante un golpe de calor?

Según información de la Secretaría de Gestión Integral y del Instituto Mexicano de Seguro Social, estas son algunas recomendaciones ante la temporada de calor este 24 de abril.