AMLO reclama a EU por informe sobre DH en México: “Ellos situándose como los jueces del mundo”

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con una fuerte crítica al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que presentó Antony Blinden el pasado lunes, que afirma que en México se mantienen violaciones graves a los derechos humanos.

“Ellos no están acostumbrados a respetar las soberanías de los pueblos. Ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución, hablando de que en México se violan los derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo”, dijo el mandatario mexicano en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sigue leyendo:

AMLO ve riesgo de que Fondo de Pensiones para el Bienestar sea declarado inconstitucional

AMLO asegura que Ley de Amnistía ayudaría en casos como el de Ayotzinapa

Agregó que espera que EU vaya cambiando sus posturas. Foto: Especial

López Obrador expresó que México es respetuoso con ellos, a pesar de que en ese país se esté atosigando en juzgados a un candidato, en alusión a Donald Trump; se mantenga preso al periodista Julian Assange y se reprima a los migrantes.

Resaltó que México no emite “una carta de buena conducta” a Estados Unidos porque no le corresponde; en cambio, EU se quedó “con la manía de hace 200 años, desde la Doctrina Monroe”.

“Nosotros no les decimos y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados, y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra, y por qué no liberas a Assange, que lo tienen encarcelado injustamente, y por qué no atiendes a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo; y por qué reprimes, maltratas a los migrantes”, dijo.

Agregó que espera que EU vaya cambiando sus posturas “porque no les ayuda, están anquilosados en el manejo de su política exterior, con todo respeto”.

BRC