VIDEO: Mujer se reencuentra con su asaltante, pide auxilio y ciudadanos lo someten

Una mujer en España sufrió la pesadilla de muchas ciudadanas que son víctimas de la violencia en las calles: se reencontró con su agresor en plena vía pública, un sujeto que anteriormente la habría agredido y hurtado sus pertenencias, incluyendo su celular telefónico. Sin embargo, la situaci��n no terminó como en la primera vez.

El video de los hechos fue compartido en redes sociales y causó indignación entre los internautas, especialmente en ciudadanos españoles, quienes lamentaron la crisis de inseguridad que aseguran se vive en el país europeo.

El usuario @bertrandmyd difundió el video en la plataforma de X, en donde se puede apreciar el momento en que el presunto agresor se encuentra sometido en el suelo por un par de hombres que decidieron ayudar a una mujer, quien aseguraba haber sido víctima de robo a manos del joven, por lo que aparentemente pretendía repetir sus delitos.

"Te vas a calmar", le advierte un ciudadano al agresor, quien se encuentra boca arriba en la acera mientras soporta el peso de un hombre adulto en su pecho. Quien graba el momento de tensión asegura ser la víctima, al vociferar repetidas ocasiones que el hombre se merece el castigo de la muerte.

"No saben lo que me hicieron la otra vez, donde dejáis los móviles, poneros a trabajar es lo que hay que hacer, yo llevo aquí todo mi trabajo, ¿sabes cómo pago esto?, trabajando. ¡No me das pena! ¿sabes por qué?, yo también he vivido en la calle y nunca he robado", exclamó la mujer víctima de robo durante el video.