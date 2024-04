Ministro Valls Esponda: mediación, clave para una justicia más eficaz en México

En una entrevista exclusiva concedida por Jorge Almaquio, corresponsal de El Heraldo de México, al Ministro Sergio Arturo Valls Esponda, se abordaron temas cruciales sobre la implementación de mecanismos alternativos en el sistema judicial mexicano.

El Ministro Arturo Valls destacó la importancia de la mediación como un pilar fundamental en el acceso a la justicia en México. En sus palabras, expresó: "Fundamentalmente ser Rector en materia de mediación en el país, qué quiere decir eso? Que vamos a establecer lineamientos para que existan nuevos mediadores y mediadores que ya la ley los menciona como persona facilitadora para que en todo el país la mediación no solamente se difunda y se promueva sino que se establezca como una vía de acceso a la justicia eficiente a esa justicia que muchas personas y familias merecen que es una justicia que no sea cara que no sea lenta que no sea compleja y sobre todo que no sea discriminatoria, una justicia muy accesible de eso se tratan los mecanismos alternativos."

Sigue leyendo:

Norma Piña Hernández instaló el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

AMLO desaprueba juicio político contra ministra Norma Piña

La visión del Ministro Valls

En sus declaraciones, el Ministro resaltó el compromiso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de promover la mediación como un recurso efectivo para resolver conflictos legales de manera ágil, económica y no discriminatoria. Además, subrayó la importancia de establecer lineamientos claros para la formación y capacitación de mediadores en todo el país, con el objetivo de garantizar la efectividad de este mecanismo alternativo.

La implementación de mecanismos alternativos, como la mediación, representa un paso significativo hacia una justicia más accesible y eficiente para todas las personas y familias en México. La visión del Ministro Valls refleja un compromiso firme con la mejora del sistema judicial y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.