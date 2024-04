Fondo de Pensiones para el Bienestar podría beneficiar hasta a 3 millones de ciudadanos: Segob

De ser aprobado por el Congreso, el Fondo de Pensiones para el Bienestar beneficiará este año a 18 mil 779 mil personas, pero la cifra irá subiendo año con año hasta alcanzar a cerca de 3 millones de personas que ejerzan su derecho al retiro laboral, informó este viernes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Al defender el dictamen en discusión en el Congreso para crear dicho Fondo, la secretaria Alcalde dijo en la ‘mañanera’ en Palacio Nacional que ese fondo resarcirán los daños causados a los trabajadores bajo los regímenes vigentes en la Ley del IMSS de 1997 y la Ley del ISSSTE del 2007.

AMLO: Reforma de pensiones es en beneficio de los trabajadores

Y es que el Fondo garantizará que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS se jubilen con el 100% de su salario, mediante un complemento solidario.

“Estamos hablando de una reforma del futuro. Hoy todavía son muy poquitos los que se empiezan a jubilar con la reforma del 97 y del 2007, son persona que empezaron a cotizar muy tarde, ya a los 50 años”, dijo

Previamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta reforma es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos.

“No estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores, estamos para beneficiar a los trabajadores, así de claros. Los que roban son otros, no están aquí, no somos nosotros, para que empecemos a respetarnos, no somos iguales”, dijo.

