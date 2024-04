AMLO asegura que no funciona ninguna campaña de los opositores en su contra

“Ya no funciona la propaganda”, dijo este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que no fueron efectivas las campañas de sus opositores: #AMLONarcoPresidente y contra la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar; advirtió que ahora están fraguando campañas sobre la violencia en el país y la contaminación del agua potable en la Ciudad de México.

“Un consejo no se le puede negar a nadie: no funciona la propaganda, lo que funciona es tener comunicación con la gente, no menospreciar al pueblo, respetar al pueblo, no estar pensando que se puede manipular al pueblo, hablarle al pueblo con la verdad, con franqueza”, dijo.

López Obrador minimiza propaganda en su contra

FOTO: Presidencia

En medio de la campaña rumbo a las elecciones del 2 de junio, el presidente de la República también dijo a sus adversarios que si quieren contar con el apoyo del pueblo “pónganse unos tenis y ahora que hay calor una camiseta, un sombrero, una gorra, un morral y hagan sus volantines y vayan casa por casa, 100, 150 casas, 200 casas diarias”.

“Van a terminar cansadísimos, pero van a dormir muy bien y al día siguiente lo mismo, y así imagínense cuántas casas se pueden visitar, les van a recibir muy bien aunque no estén de acuerdo con lo que ustedes representen”, dijo.

AMLO compara a Alazraki con Goebbels

Previamente, el mandatario federal dijo que sus opositores mantienen una guerra sucia contra su gobierno y el movimiento de la Cuarta Transformación (4T), aplicando lo que bautizó como la “Doctrina Alazraki”, que es mentir repetidamente.

En alusión al origen judío del periodista, dijo que es “una paradoja” que Alazraki siga la máxima del ideólogo de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels.

“Es la doctrina Alazraki, mentir, mentir, mentir, y pensar que esto lo usó Goebbels, el propagandista de Hitler que decía que ‘una mentira que se repite en muchas veces puede convertirse en verdad’, y que ahora sea en los tiempos actuales la doctrina Alazraki, qué paradoja. Y lo cierto es que no es Hitler ni Goebbels su jefe de propaganda, se usaba de tiempo atrás, pero se le atribuye a Goebbels porque ellos todo lo convertían en propaganda, todo”, dijo.

