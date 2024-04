Reportan fuerte fuga de agua en Avenida Coyoacán y Pilares

Este lunes 15 de abril, poco después de las 6:16 horas, se reportó una gran fuga de agua en Avenida Coyoacán y Pilares, en la alcaldía Benito Juárez. Esto se suma a las quejas de diversos vecinos de la demarcación que han denunciado que el agua que llega a sus hogares tiene un olor a combustible, por lo que han pedido el apoyo de las autoridades capitalinas para evitar daños a su salud o algún otro riesgo.

Al lugar ya llegaron los servicios de emergencia, quienes laboran para solucionar el problema registrado en la colonia del Valle sur, en donde se han perdido cientos de litros de este recurso de vital importancia y ante la crisis hídrica que se vive en la Ciudad de México y otras partes del país.

Esta fuga se suma a la serie de quejas por parte de otros vecinos por la contaminación del agua. Foto: Especial

A través de sus cuentas de redes sociales, diversos usuarios han manifestado su inconformidad ante estas fugas en la ciudad, en donde se han reportado varias en lo que va de este año, por lo que han dejado diversos comentarios: "si arreglaran todas las fugas que estamos teniendo no habría desabasto. De ayer al día de hoy, ya van más de 10 que no han atendido", "Ojalá no haya una explosión".

Al respecto de las quejas por parte de los internautas por la fuga, el Sistema de Aguas de la Ciudad respondió: "Buen día, gracias por responder, le brindamos su folio de atención, por esta vía podrá dar el seguimiento. R-20240415-0015. (CN)", respondió