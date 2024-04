Piden exámenes para corroborar identidad de David, policía que presuntamente disparó a normalista de Ayotzinapa

Lilia Vianey Gómez, madre del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta solicitará al Juez que lleva al caso de su hijo que realicen exámenes de genética para corroborar la identidad del policía estatal David R. G.

En entrevista previo a ingresar a los juzgados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Acapulco, el sacerdote y activista José Filiberto Velázquez declaró que Lilia Vianey hará esa petición, ante la incertidumbre de que el agente detenido sea el mismo de las fotografías filtradas antes de su captura.

“Ella no lo conoce, el problema fue la difusión extraoficial de una fotografía y después está la ficha de la detención que saca el Presidente (Andrés Manuel López Obrador (…) no coinciden, no se parecen; entonces, ¿a quién le creemos (...) “es una percepción de la mamá (…) nosotros confiamos en que cuando se detiene a una persona se le toman sus datos, huellas, pero hasta donde ella ha visto no se parecen”, dijo el activista.