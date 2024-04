AMLO exhibe diferencias entre encuesta de Roy Campos y El Heraldo de México sobre aprobación presidencial

Este lunes 15 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la encuesta de Mitofsky publicada por el periódico El Economista, se indica que arranca la semana a la baja y aseguró que está "cuchareada"; sin embargo, en contraparte presumió las encuestas del Heraldo Media Group y de Reforma, en las que su nivel de aprobación presidencial es de más del 70 por ciento.

"Yo no me puedo quedar callado ante la mentira, no acepto la manipulación y siempre digo lo que pienso, como eres encuestador Roy (Campos), te mandaría yo a preguntar por qué tanta diferencia entre la encuesta del Reforma y la tuya, nos puedes dar una explicación racional nada más, pero repito, no es nada personal, para ver este asunto, es de Claudio X. González", dijo.