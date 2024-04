Jorge pasó de vivir en la calle a ser el crush de todo el internet, así fue su radical transformación

Durante los últimos días cientos de usuarios de TikTok han quedado cautivados con la historia de Jorge, un hombre que vive en las calles de Monterrey que fue captado apreciando con gran admiración un Mustang, por lo que el dueño de dicho auto lo invitó a dar una vuelta para darle alegría aunque sea por unos minutos, no obstante, gracias a dichos videos su familia lo ubicó después de 13 años y muy pronto podrán reunirse, no obstante, mientras esto sucede, “El Barbas”, como también se le conoce, fue sometido a un cambio de look y el resultado causó un gran furor en plataformas digitales pues ahora ya figura como el crush de toda la red.

Esta historia viral salió a la luz hace poco más de una semana y como se dijo antes, Jorge fue captado apreciando con gran admiración un Mustang, por lo que el dueño del auto, quien se identifica en TikTok como Andrés Hernández, documentó el momento y posteriormente, sus seguidores le pidieron que le diera una vuelta a “El Barbas”, como se le conoce al hombre en las calles de Monterrey, quien durante el recorrido se mostró más que feliz y recordó que hace algunos años él también tenía un auto deportivo y la historia tuvo tanto alcance que Jorge fue reconocido por su hermana, quien vive en Jalisco y fue ella quien contó la trágica historia de su consanguíneo, además advirtió que muy pronto viajaría a Nuevo León para reencontrarse con su hermano.

Jorge se hizo viral por apreciar con gran admiración un Mustang. Foto: TikTok: andreshernandezig97

De acuerdo con las palabras de Beatriz Pineda, la hermana de Jorge, el protagonista de los referidos videos virales tiene 54 años de edad y detalló que hace algunos años vivía en Estados Unidos donde tenía una vida plena, además, confirmó que era amante de los carros, no obstante, su vida cambió drásticamente a raíz de un accidente de trabajo y por “mala suerte en el amor”, por lo que experimentó problemas de adicciones que a la postre lo llevaron a vivir en las calles y por azares del destino ahora se encuentra en Monterrey.

Jorge se convirtió en el crush de todo el internet tras un corte de cabello y barba

Como se dijo antes, además de contar la historia de Jorge, su hermana señaló que ya estaba realizando todos los preparativos para viajar a Monterrey y reencontrarse con su hermano, por lo que la persona que grabó el video con el que se hizo viral decidió ayudar a “El Barbas” mientras llegaba su familia por él, por lo que le dio de comer, le compró ropa, un colchón y le dio algunos víveres para que no pasara hambre, además, también contrató a una estilista para que le cortara el cabello y le arreglara la barba y su transformación quedó documentada en video.

Tras el corte de cabello y barba, Jorge provocó varios suspiros pues lució sumamente apuesto, incluso, hubo quien aseguró que parecía galán de telenovelas, por lo que los halagos no se hicieron esperar, sin embargo “El Barbas” desconoce que ya se volvió toda una celebridad en plataformas digitales donde miles de internautas están a la espera del video del reencuentro familiar.