Denuncian desaparición de Ana Galván en redes sociales: abordó un taxi de aplicación y ya no contestó

Durante la tarde de este jueves 11 de abril, vía redes sociales, se denunció la desaparición de la joven Ana Galván tras abordar un taxi de aplicación. Una de sus amigas identificada en Twitter como "@Mrsp_o" informó que la última ubicación que envió la víctima era en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

"Hace unas horas que no sabemos nada de Ana, nos envió un mensaje pidiendo ayuda porque el Uber no la estaba llevando al destino que pidió y no la localizamos", se lee en un breve mensaje de una de las amigas de Ana