AMLO reprocha imposición de visa canadiense en época electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que el gobierno de Canadá impuso visa a los mexicanos al inicio de las campañas en México lo que puede ser utilizado en contra de la transformación.

En las instalaciones de la 12 Batallón de Infantería, dijo que fue una medida unilateral que impuso el gobierno que encabeza el primer ministro Justin Trudeau y en la que México no estuvo de acuerdo, “ojalá y el gobierno de Canadá pueda cambiar esa disposición”.

Aclaró que la visa que impuso el gobierno e Canadá es para los que buscan asilo y fue por “presión de grupos antimigrantes”.

“Además no fue el mejor tiempo política lo he dicho en otras ocasiones entre otras cosas es tiempo, entonces establecen esta medida al inicio de las campañas en México cuando se puede esperar para no generar especulaciones y que no se aprovechen quienes están en contra de la transformación de esta circunstancia especial”; aseveró.

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores, dijo que uno de los argumentos de Canadá es que hubo un incremento de solicitudes de asilo de 3 mil personas en 2021 a 25 mil actualmente.

“Cada siete solicitantes de asilo le cuesta a Canadá cien millones de dólares porque les dan todo y tardan dos o tres años en procesar su solicitud de asilo y dichas personas no pueden volver a México tienen que quedarse allá. Ese fue un poco el detonante”, explicó.

Dijo que se había platicado que ruega una medida que se aplicará de forma conjunta, sin embargo fue unilateral.

“En relación a los trabajadores se les pide visa a aquellos que no tengan visa en Estados Unidos o que no hayan tenido una visa en los últimos diez años canadiense ya sea de trabajador de estudiantes, etcétera. Tenemos muchos estudiantes en Canadá que no tienen problema o quieren viajar”, refirió.

EDG