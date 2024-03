Metro CDMX: ¿cómo recuperar el dinero que se tragó la máquina para recargar las tarjetas?

Una de las cosas más molestas que le puede ocurrir a un usuario del Metro de la Ciudad de México, además de que haya retrasos en las líneas o gran afluencia de personas, es que las máquinas para recargar la tarjeta de movilidad integrada se traguen las monedas y los billetes y no se logre hacer la transacción.

A más de una persona le ha pasado eso antes de llegar a sus espacios de trabajo, escuelas o casa y por las prisas no ha tenido más que resignarse a perder desde 5, 20 o hasta 50 pesos para quienes decidieron ingresar un billete de este valor, es por ello que aquí se explica qué es lo que debes hacer si enfrentas una situación así para que tu dinero te sea devuelto, aunque tengas que batallar un poco para lograrlo.

¿Cómo recuperar el dinero que se tragó la máquina de recarga de tarjetas en el Metro?

Las máquinas del Metro de la CDMX no dan cambio, así que si tú ingresas una moneda de 10 pesos o un billete de 100 pesos esos serán los montos con los que se recargará tu Tarjeta de Movilidad Integrada, por lo debes estar seguro de la cantidad que deseas recargar.

Sin embargo, si te pasó que ingresaste una moneda de 10 pesos o un billete de 50 pesos y aún así tu tarjeta no se recargó, pero además tu dinero no fue devuelto, se recomienda hacer lo siguiente:

Cada una de las más de 400 máquinas expendedoras para la Tarjeta MI del STC Metro cuentan con los siguientes teléfonos: 5556274960 y 555627 4741 para aclarar cualquier duda a los usuarios o también puedes escribir vía WhatsApp al 55-4607-1441.

Todas las máquinas expendedoras cuentan con apartado que da tickets. Foto: Metro CDMX

Ahí lo que te indicarán es que la máquina debe darte un ticket en el que se indicará que la transacción no fue realizada, pero si no fuera así, te enfrentarás a algunas complicaciones para tener de regreso tu dinero, ya que no tendrás con que comprobar que en efecto insertaste cierta cantidad. Si la máquina no te dio ticket puedes escribir vía WhatsApp y ofrecer los siguientes datos: