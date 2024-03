AMLO pide coperacha a funcionarios y comienzan a reparar puerta de Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abrió la posibilidad de que, para reparar la puerta de Palacio Nacional que fue dañada durante una manifestación del miércoles 6 de marzo, se pueda hacer con la cooperación de funcionarios.

Ello porque un grupo de personas que se manifestó afuera del edificio de gobierno utilizaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como ariete para derribar la puerta de madera por la que entran reporteros a las mañaneras del jefe del Ejecutivo Federal.

AMLO pide coperacha para reparar la puerta

AMLO pide coperacha para reparar la puerta de Palacio Nacional Foto: Presidencia de la República

En consecuencia, el presidente López Obrador, durante la conferencia de prensa matutina, celebrada este jueves 7 de marzo, pidió a funcionarios que se cooperaran para reunir los fondos necesarios para cubrir los gastos de reparación de la puerta.

"Nos vamos a cooperar (los servidores públicos) y va a ser voluntario [...] Nosotros vamos a componer la puerta, cooperamos entre todos para arreglar las cosas"

Investigación por irrupción el Palacio Nacional

En relación a las pesquisas que se inició contra las personas que irrumpieron en Palacio Nacional, el mandatario nacional refirió que no habrá una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), ello para que no existan detenidos ni imputados.

No hubo ni va a haber detenidos por la irrupción en Palacio Nacional, sostuvo ante la pregunta directa por parte de la fuente. "Yo le pedí de manera respetuosa a la Fiscalía que no hiciera ninguna investigación", aseguró. Además, teorizó que "el bloque conservador" en México es quien quiere que AMLO inicie este tipo de persecuciones, por lo que ante esta posibilidad, declinó tomar represalias contra los manifestantes.

Sin embargo, reviró, y sostuvo que sí exhibirá a los responsables de causar destrozos en Palacio Nacional. "Lo único es que, si tengo información de quiénes participaron, aquí (en las mañaneras) la vamos a dar a conocer".

Peritos haciendo tareas en el lugar de los hechos Foto: X

Al respecto, se le preguntó si eso no contradice la solicitud a la FGR de no investigar, a lo que apuntó que no es necesario, pues "hay bastantes imágenes, ayer estaban pasando imágenes. Acuérdense que ahora la vida pública es cada vez más pública y nos ayuda mucho la gente".

"Ayer estaba yo viendo ya unas fotos de los estudiantes, que no sé si sean realmente estudiantes, pero todos con tenis —no sé si sea cierto— tenis nuevecitos [...] Quiero saber ‘quién pompó’, quién pompó"

Reparan la puerta de Palacio Nacional

Finalmente, cabe destacar que ya iniciaron las labores de reparación a la puerta de Palacio Nacional. Desde temprano trabajadores especializados comenzaron a quitar las pintas y a colocar una estructura metálica para tapar la puerta 1 del edificio. La zona permanecerá acordonada y el acceso a Palacio es por la puerta anexa.

Cabe mencionar que el Palacio ya quedó ‘blindado’ para la mega marcha que se espera mañana en conmemoración al Día Mundial de la Mujer (8M), donde miles de mujeres se manifiestan para exigir la emancipación de ellas y sus derechos ante la sociedad mexicana.