En redes sociales se volvió viral un policía auxiliar del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, quien fue captado en video mientras motivaba a los usuarios a no llegar tarde de sus destinos, utilizando una popular frase tomada de un meme viral.

Los hechos fueron compartidos, en TikTok, por la usuaria @srr_0108 y posteriormente se difundieron en otras plataformas sociales. Según la denuncia de la joven, el policía auxiliar se encontraba e una de las estaciones de la Línea 8 del Metro - la cual corre de "Garibaldi" a "Constitución de 1917" - cuando fue captado motivando a los usuarios que se encontraban en la plataforma.

Policía utiliza un meme viral para motivar a los usuarios

El policía fue captado en la línea 8 del metro. Foto: especial.

En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa al policía utilizando un megáfono para animar a los usuarios de transporte público para no llegar tarde a sus destinos. "Usuario coyeye, coyeye, para que no se te haga tarde", se escucha decir al uniformado, mientras que las personas que esperaban en la plataforma tomaron sus palabras con humor.

El video viral suma más de dos millones de reproducciones y acumula más de 200 mil "me gusta". En los comentarios del clip, los usuarios han felicitado al policía por animar a los pasajeros a tomar en consideración los tiempos de traslado, para arribar a sus destinos a la hora planeada.

¿Qué significa "coyeye, coyeye"?

La frase se hizo viral en redes sociales. Foto: especial.

"Normalmente uno va teniendo un día horrible, y ese tipo de detalles te cambia el día de manera bien bonita"; "Necesito más de esos policías en la ciudad de México"; "La magia de tener un megáfono"; "¿Por qué cuando me toca andar por allá no me pasan estás cosas tan chidas?"; "Te quiero mucho línea 8 del metro", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Usuarios de internet explicaron que "coyeye, coyeye" es una frase popular que significa "córrele, córrele". El meme se volvió viral con la imagen de una cría de pingüino, desde entonces circula en diferentes plataformas sociales y ha ganado popularidad entre los internautas más jóvenes.