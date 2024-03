Alcalde de Mazatlán niega represión a músicos de banda: "El problema es con empresarios"

Recientemente se han suscitado diversas manifestaciones por parte de los integrantes de música de banda, pues algunos empresarios se han molestado por su presencia en zonas hoteleras de Mazatlán, quienes han tratado de evitar que estos artistas se encuentros en estos puntos de alta demanda turística.

Al respecto, el alcalde de Mazatlán, Edgar Augusto González dijo que desde inicios de su administración, nunca ha habido problemas con los integrantes de estos grupos musicales, pues considera que son parte de la identidad y cultura de Sinaloa.

Hemos venidos trabajando con todos los músicos en toda la administración sin ningún problema, las bandas trabajan no solo por días festivos o periodos vacacionales, todas semanas, todo el año, nunca tenemos problemas con ellos en absoluto

En entrevista con Lupita Juárez para el programa de Noticias de la Tarde, señaló que el problema, así como las manifestaciones que se realizaron el pasado miércoles, es contra los empresarios pues ellos buscan limitar su presencia.

¿De dónde se derivo la molestia? Fue de un grupo de empresarios que empezaron a rechazar el tema de las bandas a fuera de los hoteles, pero eso es una opinión de los hoteleros, ellos no son los que deciden, ello no son lo que puedan limitar, aclaro jamás hemos limitado a nadie

El munícipe dijo también que su administración es la única que puede otorgar o quitar permisos para los músicos puedan trabajar, pero esto no lo harán ya que desde hace mucho tiempo, la música de banda forma parte de la identidad de los sinaloenses.

Nosotros no somos represores y siempre permitimos las manifestaciones sin problemas. No ha habido ningún solo día en que se les haya limitado trabajar en las playas, nosotros no vamos a permitir que se les persiga, que se llegue a segregar, porque finalmente es parte de la identidad de la los sinaloenses.