AMLO presume que en su gobierno el presupuesto se aprobó sin "moches" a legisladores

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que durante su gobierno el presupuesto se aprobó sin darle “moches” a los legisladores como sucedía en el periodo neoliberal. En la conferencia de prensa matutina, manifestó que al eliminar esa práctica, el presupuesto benefició al pueblo y a los que menos tienen.

“Afortunadamente, la gente nos da confianza, tenemos mayoría, y esto lo estoy planteando porque ya no me va a tocar a mí la aprobación del próximo presupuesto. Ya lo puedo decir, me da muchísimo gusto que durante todo el tiempo que estuvimos, no tuvimos que entregar moches a legisladores y agradecerle a los legisladores, no condicionaron nada, no les entregamos recursos.

“Y que resultó de esto, porque es bueno, porque el presupuesto se manejó de manera integral, no se repartió en pedazos para mantener al régimen corrupto, sino el presupuesto se utilizó para el desarrollo del país y sobre todo para el bienestar del pueblo. Por eso nos alcanzó para que la mayoría de las familias mexicanas recibieran cuando menos una pequeña porción del presupuesto público”, destacó.

López Obrador criticó que cuando fue secretario de Hacienda, Agustín Carstens, durante el periodo de Felipe Calderón, el presupuesto se aprobaba por unanimidad porque se repartían a discreción los recursos.

“De manera increíble, un mago de la política, Carstens, siendo secretario de Hacienda con Felipe Pedro, tres años consecutivos, sacó el presupuesto con unanimidad, porque se repartían, moches, y a los coordinadores de las fracciones, a esos les tocaba muchísimo más, eso está probado”, apuntó.

“Hay documentos, todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con mejoramiento de calles, banquetas, unidades deportivas, casas de cultura, todo se lo repartían a los legislados. Entonces, así funcionaba el sistema”, añadió.



