Elena Larrea ya tiene su propio corrido y así suena: "me verán paseando en un caballón"

A una semana de la muerte de la activista Elena Larrea, las muestras de afecto y admiración no cesan para quien fuera la fundadora del santuario "Cuacolandia". En este sentido, decenas de seguidores de la también modelo han recordado una canción titulada “Ni Buena Ni Mala”, la cual fue interpretada por la propia luchadora social y en la que se le escucha hablar sobre su vida y su amor por los animales, principalmente los caballos.

El corrido fue grabado por la propia activista, en colaboración con Calle X Vida y Lil Chris, en mayo de 2022, pero recientemente se viralizó en redes sociales - particularmente en TikTok - donde los internautas compartieron la canción, asegurando que los ingresos de la monetización serán dedicados para apoyar en los gastos asociados al santuario y así contribuir con el legado que Larrea dejó.

¿Qué dice el corrido dedicado a Elena Larrea?

En el video oficial se ve a la fundadora del santuario "Cuacolandia" cantando sobre su estilo de vida en colaboración de otros músicos. La letra del corrido hace referencia al carácter fuerte que siempre la caracterizó y a su amor por los caballos: “Ni buena ni mala, tengo el carácter como las armas largas. Muchos me respaldan con una mirada mis ojos te matan", se escucha en una de las estrofas de la canción.

"Me verán paseando en un caballón, polvo levantando, soy tranquila, pero no le ande buscando, en ocasiones buena. Estoy aquí porque quise sobresalir los caballos me gustan y me encanta estar así, claro que sí", agrega la canción. Finalmente, en el último verso del corrido se oye a la activista cantar: "no es buena ni mala, tiene el carácter como las armas largas, muchos la respaldan con una mirada sus ojos te matan. Yo soy Elena y punto, se acaba".

¿De qué murió Elena Larrea?

Fue el pasado 20 de marzo cuando trascendió la noticia sobre la muerte de la activista, quien se ganó un lugar en los corazones de millones de personas debido a su noble labor al cuidado de los animales, particularmente de los equinos. A través de un comunicado oficial, "Cuacolandia" - el santuario que ella fundó - dio a conocer el fallecimiento de Larrea, asegurando que ella murió como consecuencia de una trombosis pulmonar.

"Con profundo pesar, informamos de la partida de Elena Larrea quien, lamentablemente, el día de ayer, martes 19 de marzo de 2024, falleció debido a una trombosis pulmonar que le ocasionó un coágulo en el pulmón. Recordaremos y seguiremos trabajando por todo aquello que con valentía impulsó desde esta fundación. Impulsaremos su legado y amor para que nuestros cuacos, burros y mulares vivan en libertad y en condiciones adecuadas en México y en, éste, nuestro santuario de equinos rescatados de maltrato y abandono", escribió el santuario en sus redes sociales.