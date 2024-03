VIDEO: esta es la razón por la que personal médico bloqueó la avenida México-Coyoacán y ocasionó caos vial

La tarde de este lunes 25 de marzo se reportó una manifestación por parte del sector médico en la avenida México-Coyoacán en la alcaldía Benito Juárez perteneciente a la Ciudad de México (CDMX). Aunque las autoridades capitalinas informaron que ya comenzaron a entablar diálogo con las personas involucradas, el acto ha generado caos vial en esta parte de la demarcación.

Cabe mencionar que ante esta situación, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó a la población en general que la mejor opción para circular en caso de estar en el área, es tomar una alternativa vial como las siguientes:

carriles Centrales de avenida Río Churubusco

avenida Miguel Ángel de Quevedo

avenida Popocatépetl

Las y los trabajadores del "IMSS Bienestar" optaron por manifestarse frente al Hospital Xoco localizado en la avenida México-Coyoacán con la finalidad de exigir ante las autoridades el cumplimiento de sus demandas, entre las que destacan sus pagos pendientes, primas dominicales, abastecimiento de insumos y casos de presunto abuso de autoridad.

Al grito de "no que no, sí que sí, ya volvimos a salir" o "sin solución no hay circulación", las y los manifestantes tomaron esta vialidad de la CDMX a fin de expresar también que aunque son personal de salud con las certificaciones necesarias, "han sido discriminados" al momento de no obtener su basificación laboral.

Autoridades de la CDMX establecen diálogo con los manifestantes

A través de su cuenta oficial de X, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México encabezada por su titular Ricardo Ruiz Suárez, informó que iniciaron un diálogo con las personas que comenzaron su manifestación con un bloqueo entre la avenida México-Coyoacán y Bruno Traven.

"Continúa el diálogo con los manifestantes que bloquean Av. México Coyoacán y Bruno Traven, alcaldía Benito Juárez", señalaron las autoridades en su última actualización.

No obstante, según con reportes periodísticos, las y los manifestantes aseguraron que seguirán en las calles hasta que salgan sus compañeros que iniciaron la mesa de discusión con las autoridades capitalinas.