Jueza de EU da luz verde a México para seguir litigio contra tiendas de armas

La jueza Rosemary Márquez permitió que continúe el litigio que inició el gobierno mexicano contra cinco tiendas de armas en Estados Unidos.

Esto significa que la Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en Tucson, estudiará la demanda que presentó México en octubre de 2022 por considerar que las prácticas negligentes de las tiendas facilitan el tráfico ilícito de armas.

La jueza determinó que las tiendas tuvieron diversas señales para saber que las armas de fuego que vendieron terminarían en México, y que estas serían utilizadas con fines ilícitos.

La Corte reconoce que México tiene derecho a demandar a estos establecimientos no sólo a nombre propio sino de su población.

Además, la impartidora de justicia destacó que uno de los argumentos de México es que estas tiendas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes.

Las tiendas demandadas son: Diamondback Shooting Sports, Inc.; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports; Ammo A-Z, LLC; y Sprague's Sports, Inc.

En febrero pasado, se realizó una audiencia en la Corte de Distrito en Tucson, en la que las empresas vendedoras presentaron sus alegatos y pidieron a la jueza que desechara la demanda.

Durante esa diligencia judicial del mes pasado, los representantes jurídicos de las tiendas insistieron en que la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) les da inmunidad.

"Tras la decisión de hoy, la Corte de Distrito puede continuar estudiando la demanda de México. En las siguientes etapas se presentará evidencia para demostrar la conducta negligente de las demandadas, buscando obtener una reparación del daño que será determinada por el juez", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Las demandadas pueden presentar un recurso de apelación contra esta nueva decisión de la jueza.