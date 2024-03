Aumento de ataques de tiburones, ¿una consecuencia humana y del cambio climático?

El cine y la publicidad han “satanizado” a uno de los animales marinos más imponentes: el tiburón. Su imagen no sólo se ha degradado por esto, sino también por el aumento de ataques en 2023. En entrevista para El Heraldo de México, el doctor en Biología Marina Felipe Amezcua Martínez aborda el tema para exponer qué tan comunes y habituales son los ataques de tiburones hacia los humanos y por qué se ocasionan.

Ataques de tiburón: probabilidades y cifras atípicas

“La probabilidad de ser atacado por un tiburón es baja, pero obviamente existe, como nos hemos dado cuenta”, subraya el titular de la Unidad Académica del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML) campus Mazatlán, exponiendo que estos ataques pueden darse por diversos factores.

En el caso de 2023, el experto en Biología Marina indica que fue un año atípico porque hubo más ataques de tiburón no provocados. El Archivo Internacional de Ataques de Tiburones (ISAF, por sus siglas en inglés) reportó 69 mordeduras no provocadas y 22 mordeduras provocadas a nivel mundial.

Mordedura no provocada: Incidentes en el hábitat natural de los tiburones, sin provocación humana hacia al tiburón.

Mordedura provocada: Incidentes cuando un humano interactúa con un tiburón, ya sea para acosarlo o intentar tocarlo. También sucede cuando se intenta alimentarlos o al desengancharlos de una red de pesca.

Según la base de datos de la ISAF, las cifras de 2023 no distan tanto del promedio registrado entre 2018 y 2022, cuando al año hubo 63 incidentes. Sin embargo, el dato sobresaliente es que en 2023 se confirmaron 14 muertes relacionadas con tiburones y 10 se consideraron no provocadas; esta cifra sí es superior al promedio mundial anual de seis muertes no provocadas por año.

Al igual que la ISAF, el experto marino subraya que el número de ataques de tiburón podrían parecer grande, pero no lo es e incluso son parte de las cifras promedio. Y pese a los casos de muerte, morir a causa de un ataque de tiburón es poco probable y es más factible morir por un ataque al corazón, informa el archivo internacional.

“Si se da un ataque de tiburón, pues obviamente, de manera mediática, es algo que llama la atención, pero, por ejemplo, algo que no se toma en cuenta es que los tiburones también son explotados”, destaca el doctor Felipe Amezcua, quien dice que la clave en torno a los tiburones es conocer cómo es su presencia y comportamiento en México, a fin disminuir los ataques, especialmente en las temporadas de reproducción porque es cuando se acercan a las costas que sigue siendo su hábitat natural.

El doctor Felipe Amezcua Martínez, experto en Biología Marina, indica que hay tiburones en todos el país y eso amerita conocer más de estos animales. Foto: Archivo.

México, con presencia de las especias más agresivas de tiburón

De entrada, el titular del ICML destaca que el humano no es parte de la dieta de los tiburones, ya que se alimentan de mamíferos marinos, como focas, lobos marinos y peces, además de calamares. Los incidentes registrados, especialmente los mortales, no ocurren porque los tiburones van directamente contra los humanos, sino que hay factores adicionales que conducen a esto.

Ranking de tiburones depredadores tope

En el caso de México, al ser un país diverso, cuenta con la presencia de varias especias de tiburones, además de que están “en todos lados”, desde el Sur hasta el Norte; sin embargo, es en el Norte del país donde están dos de las especies más agresivas: el tiburón blanco y el tiburón toro. Junto con el tiburón tigre, lideran el ranking de tiburones más agresivos debido a que son depredadores tope, es decir, son de los animales más voraces y su función es mantener en equilibro en la cadena alimentaria.

Temporadas de reproducción en el país

Su presencia y cercanía a las costas mexicanas se deben a su período de reproducción, informa el biólogo marino. Mientras el tiburón blanco se reproduce entre diciembre y enero, el tiburón toro lo hace entre mayo y septiembre, es decir, durante la primavera y el verano, que es cuando más turistas acuden a las costas mexicanas.

El titular del ICML campus Mazatlán subraya que los humanos no son parte de la dieta de los tiburones. Foto: Archivo.

¿Por qué los tiburones atacan humanos?

Como ejemplo de esto, el titular de la ICML recuerda que, a finales de 2023, el 2 de diciembre, sufrió un ataque de un tiburón toro hembra en Jalisco la bióloga marina María Fernanda Martínez Jiménez, quien perdió la vida. Una particularidad del caso es que se encontraba junto a inflables porque estaba nadando con su hijo.

El experto marino indica que ese inflable pudo tener tuvo un rol importante porque el tiburón toro se estaba alimentado en esa zona y no permitió que se detectara su presencia, a pesar de que los tiburones “no aparecen de la nada”, sino que analizan a su presa hasta con 40 minutos de anticipación.

“Es difícil aventurarse a dar una conclusión porque necesitamos más datos. Escuché que probablemente (los ataques de tiburón) puedan ser a causa de que los tiburones están encontrando menos presas (especies marinas) y esto los hace ser más voraces (al encontrarlas) y empezar a buscar comida, pero realmente no se puede marcar una tendencia”, expone el biólogo marino.

Expertos en Biología Marina estudian cómo impacta el cambio climática al mar y los animales marinos. Foto: Archivo.

Cambio climático y sus afectaciones en el mar y los tiburones

Por otro lado, el cambio climático puede repercutir en el mar cuya temperatura aumenta y es resentido por los animales. “Muchas veces se culpa, por ejemplo, a la pesca de que haya una disminución en los recursos, pero también es cierto que en muchas ocasiones son cuestiones ambientales que influyen en la distribución y abundancia de peces”, subraya el doctor Felipe Amezcua.

Actualmente se realizan estudios en torno al tema para saber cómo impacta en el mar el calentamiento global. Para el especialista en Biología Marina, esto ayudaría a saber “cómo puede afectar los parámetros de alimentación de los tiburones, en este caso”. Como parte de esto, el experto comparte una situación observada: la tropicalización.

Tropicalización

“Si empieza a subir la temperatura del mar, en algunas zonas, que antes eran más frías, por así decirlo, se da algo que se llama tropicalización, entonces, especies que son de zonas más calientes se empiezan a encontrar a zonas donde antes no estaban”, explica el biólogo marino, quien agrega que estos cambios ambientales generan diversas consecuencias.

Zona de mínimo oxígeno

Para ahondar en el tema, el titular de la ICML adelante que han observado que el cambio global afecta una zona que está en el Pacífico de México que se llama Zona de mínimo oxígeno que “está a cierta profundidad, donde hay muy poquito oxígeno o incluso no hay oxígeno y, entonces, pues obviamente ahí no vive nada. Esta zona, con el calentamiento global, aumenta. Y si aumenta, quiere decir que el espacio que les queda a los peces y tiburones para alimentarse va disminuyendo”.

La pesca genera impactos en los tiburones, animales sensibles a esto; en 2021, la Conapesca reportó que se pescaron 38,500 toneladas (de tiburón). Foto: Archivo.

El ser humano, el verdadero depredador: pesca masiva y contaminación

“El efecto de la pesca puede tener incidencias sobre cambios en el comportamiento de las especias; entonces, todo esto son cosas que apenas se están empezando. No es fácil dar una conclusión (y decir) ‘pues como no hay peces, por eso ahora (los tiburones) están buscando gente’, pero no es así”.

Al hablar de la pesca, el doctor Felipe Amezcua subraya que “anualmente se explotan muchas toneladas de tiburón; en las pesquerías de México, el tiburón es una especia importante. El ser humano es un depredador fuerte de los tiburones”.

Pesca de tiburón en México sumó 38 mil 500 toneladas en 2021

Hasta 2021, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) dio a conocer que (ese año) se pescaron 38,500 toneladas de tiburón y los dos estados donde se registró más pesca de este animal marino son Baja California Sur y Sinaloa. El biólogo marino agrega que en México la especia de tiburón que más se captura es el tiburón azul debido a su abundancia en la costa mexicana.

Además, mediante los estudios que ha realizado, el biólogo marino comparte que ha detectado que la mayoría de las especies analizadas contienen plástico, que es una consecuencia de la contaminación; por lo mismo, el llamado es que las personas sean conscientes de cómo su actuar impacta todo el ecosistema, incluyendo las especies marinas con las que no conviven regularmente.

Llamado ciudadano

“Su papel dentro del ecosistema es importante porque regulan poblaciones de otras especies; si no existen los tiburones, el ecosistema empieza perder este equilibro y esto tiene muchas implicaciones”, destaca el titular del ICML, a fin de romper con los estereotipos en torno a estos animales marinos.

A fin de hacer un llamado a la sociedad, el doctor Felipe Amezcua agrega que “los tiburones presentan crecimiento lento, el número de crías que ponen es bajo; entonces, esto las hace muy vulnerables a la pesca y por eso, en general, una gran cantidad de especies de tiburones están en peligro o amenazadas”.