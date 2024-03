¿Elena Larrea le tenía miedo a la muerte? Esto dijo la fundadora de “Cuacolandia” previo a su fallecimiento

Tras el desafortunado fallecimiento de Elena Larrea, en redes sociales se hizo viral un video en el que la activista, modelo y fundadora de “Cuacolandia” fue cuestionada sobre si le tenía miedo a la muerte, por lo que las palabras de la también influencer causaron una gran conmoción entre sus seguidores, quienes sin creer del todo que la defensora de animales haya perdido la vida.

La fundadora del refugio equino llamado “Cuacolandia” falleció el pasado martes 19 de marzo y su equipo de trabajo detalló que la también modelo perdió la vida debido a una trombosis pulmonar, la cual, fue provocada por un coágulo que tenía en el pulmón y como era de esperarse la desafortunada noticia causó una gran conmoción entre la mayoría de la población mexicana pues la también influencer hacía una noble labor rescatando equinos por lo que se ganó el cariño de muchas personas.

Sigue leyendo:

Elena Larrea: ¿cuál era su parentesco con Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México?

Elena Larrea, no sólo eran caballos y burros, ella es Altagracia, la perrita que la activista rescató de la calle: FOTOS

Elena Larrea perdió la vida por una trombosis pulmonar. Foto: IG: elenaypunto

¿Elena Larrea le temía a la muerte? Esto dijo la fundadora de “Cuacolandia” previo a su fallecimiento

En octubre de 2022, Elena Larrea le concedió una entrevista a Mariloli Pellon para Televisa Puebla y durante dicha charla, la fundadora de “Cuacolandia” habló como nunca sobre su vida privada y fue así como se pudo saber que era originaria de la Ciudad de México, que tiene cuatro hermanos, que estudió la carrera de Psicología y que desde siempre se consideró como “una rebelde con causa”.

En otro momento de la charla, Mariloli Pellon cuestionó a Elena Larrea de forma directa si le tenía miedo a algo y fue aquí donde la fundadora de “Cuacolandia” señaló que en su infancia sí le tenía miedo a la muerte, sin embargo, trabajo en ello y actualmente vivía sin miedo a perder la vida, pues consideraba que “cuando te toca, te toca”.

“No sé, no mucho miedo, tal vez de más chiquita a la muerte, pero ya tampoco, bueno, no miedo a la muerte, pero tampoco ganas, pero no vivo con miedo, lo trabajé, y mucha gente me dice ‘¿no te da miedo andar así en el caballo y levantada y no sé qué?’ pues no, al final cuando te toca, te toca y todavía no me ha tocado”, fueron las palabras que dijo Elena Larrea durante aquella entrevista.

Como se dijo antes, el clip de esta entrevista se hizo viral en plataformas digitales y las palabras de la fundadora de “Cuacolandia” causaron una gran conmoción entre sus seguidores.

¿Qué pasará con “Cuacolandia” tras la muerte de Elena Larrea?

El equipo de “Cuacolandia” dio a conocer a través de un comunicado que pese a la muerte de Elena Larrea seguirán operando para seguir con el legado de su fundadora y ante el anuncio cientos de personas se han mostrado interesadas en realizar donaciones, por lo que la organización se mostró muy agradecida, no obstante, señalaron que en los próximos días darán a conocer los canales oficiales para hacerles llegar las donaciones.