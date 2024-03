Marchas y bloqueos hoy, viernes 22 de marzo de 2024

COLECTIVAS FEMINISTAS.

HORA: 07:00

LUGAR: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Exigen al Gobierno Federal la detención y presentación ante las autoridades de la persona que, presuntamente, agredió a manifestantes feministas el pasado 8 de marzo del presente año durante la marcha del “Día Internacional de la Mujer.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

MOVIMIENTO ANTORCHISTA DE LA ALCALDIA ALVARO OBREGON.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) en Av. Insurgentes Sur # 1931 Col. Guadalupe Inn Alcaldía Alvaro Obregón.

MOTIVO: Exigen cumplimiento al acuerdo de donación de un predio para familias de escasos recursos y sin vivienda.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

GRAN CONSEJO DE ANÁHUAC.

HORA: 11:00

LUGAR: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 198, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan su incorporación a programas de vivienda, así como al seguro de desempleo.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

COLECTIVA FEMINISTA "JUSTICIA PARA TODAS".

HORA: 12:00

LUGAR: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para una estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), víctima de feminicidio ocurrido el 31 de diciembre de 2016 en la alcaldía Coyoacán.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN DE ARTESANOS INDÍGENAS MAZAHUAS.

HORA: 12:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Reunión con funcionarios de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, para atender sus demandas de vivienda y de permisos para ejercer el comercio.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

COLECTIVA ROSAS ROJAS.

HORA: 15:00 hrs.

LUGAR: Estación del Metro Copilco Linea 3 del (STC) en Eje 10 Sur Pedro Henriquez Ureña Col. Copilco - Universidad.

MOTIVO: Exigen justicia para Yessi, victima de feminicidio y sentencia ejemplar para el presunto responsable.

ORGANIZACION EN APOYO: Grupo de Accion Revolucionaria (GAR).

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA (ANAVI)..

HORA: 17:00 hrs.

LUGAR: Zocalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: En el marco del "Dia Mundial del Agua" realizaran Accion Dislocada por el despojo del agua, parte de la guerra capitalista contra los pueblos originarios y comunidades indigenas de méxico y el mundo.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

CICLISTAS UNIDOS CDMX.

HORA Y LUGAR:

1.- 17:00 hrs. Vito Alessio Robles y Av. Universidad s/n., Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón

2.- 20:00 hrs. Av. Insurgentes Sur y Av. Álvaro Obregón, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc.

3.- 20:00 hrs. Glorieta de Camarones Av. Camarones (Eje 3 Norte) y Av. Cuitláhuac s/n., Col. Clavería, Alc. Azcapotzalco.

MOTIVO: Mitin “No Más Muertes Viales”, en contra de la estrategia fallida de las autoridades para evitar la pérdida de vidas en México por hechos de tránsito.

ORGANIZACIONES EN APOYO: Justicia Para Todos, La Tía en Ruedas y Grupo Ciclista “División del Norte”.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

SECCIÓN VII DE CHIAPAS DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE-CNTE).

HORA: Durante el día

LUGAR: Secretaría de Gobernación (SEGOB) en Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Sostendrán una mesa de negociación con autoridades de la Secretaría de Gobernación, a fin de dar solución a las demandas del magisterio (respeto a la libertad sindical, reconocimiento a la bilateralidad, aumento salarial, mejor infraestructura y atención médica y abrogación de la reforma educativa).

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECCIÓN VII DE CHIAPAS DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE-CNTE).

HORA: Durante el día

LUGAR: Dirección General Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Jesús García Corona No. 140, Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen que el pago de los retroactivos pendientes se realice por medio del cálculo basado en el salario mínimo y no por la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

MOVIMIENTO POR NUESTROS DESAPARECIDOS MÉXICO (MNDM).

HORA: Durante el día

LUGAR: Secretaría de Gobernación (SEGOB) en Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan la información respecto a personas desaparecidas, quienes presuntamente fueron localizadas durante las brigadas de vacunación contra el “COVID”.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

FAMILIARES DE INTERNOS DEL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE.

HORA: Durante el día

LUGAR: Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Liverpool No. 136, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen que se investigue y se castigue a un custodio del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, por presuntos actos de corrupción, extorsión, tortura y violencia psicológica en contra de los internos y sus familias.