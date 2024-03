Elena Larrea: ¿cuál era su parentesco con Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México?

Luego de que se diera a conocer la desafortunada muerte de la activista y modelo, Elena Larrea, en plataformas digitales cientos de internautas se han cuestionado si la fundadora de “Cuacolandia” tenía algún tipo de parentesco con Germán Larrea Mota-Velasco, el segundo hombre más rico de México, por lo que en esta nota aclararemos esta duda referente a la vida familiar de la también influencer.

De acuerdo con un comunicado difundido por el equipo de “Cuacolandia”, Elena Larrea falleció el pasado martes 19 de marzo y se detalló que la fundadora del conocido refugio equino perdió la vida luego de haber sufrido una trombosis pulmonar, la cual, fue ocasionada por un coágulo en el pulmón y como era de esperarse, el fallecimiento de la activista en pro de los animales causó una gran conmoción en plataformas digitales.

Elena Larrea falleció por una trombosis pulmonar. Foto: IG: elenaypunto

¿Elena Larrea tenía algún parentesco con Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México?

Como se dijo antes, tras el fallecimiento de Elena Larrea cientos de internautas se mostraron interesados en conocer más a fondo sobre la vida familiar de la fundadora de “Cuacolandia” y una de las dudas más recurrentes entre sus seguidores es la de saber si la activista y modelo tenía algún tipo de parentesco con el dueño de Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco, quien es catalogado por la revista Forbes como el segundo hombre más rico de todo México con una fortuna aproximada de 26 mil 600 millones de dólares en 2023.

Al respecto, Univisión Famosos, uno de los medios presentes en el funeral de Elena Larrea, entrevistó a un trabajador de “Cuacolandia”, quien pidió mantenerse en el anonimato para evitar entrar en una controversia interna de su organización y en dicha charla, dicho empleado negó rotundamente que la activista sea hija de Germán Larrea Mota Velasco, sin embargo, no quiso ahondar en detalles sobre la vida familiar de la fundadora del refugió equino, quien pocas veces hablaba sobre este aspecto de su vida.

Elena Larrea no tenía ningún tipo de parentesco con Germán Larrea. Foto: IG: elenaypunto

¿Quién es la verdadera familia de Elena Larrea?

Como se dijo antes, Elena Larrea no acostumbraba a hablar de su vida familia de manera pública, sin embargo, en las pocas ocasiones que tocó el tema dejó ver que su relación con su madre no era muy buena, incluso, señaló que “la desheredaron” pues no tomaron de buena manera su incursión en la venta de contenido exclusivo para sostener económicamente “Cuacolandia”, además, también señaló que previo a ello tampoco eran tan cercanos.

“Mi familia me desheredó. Básicamente me dijeron que no contara con ellos para nada porque era muy triste que ‘acabara haciendo esas cosas’. Mi mamá me bloqueó por ‘falta de autoestima y dignidad’. Perdí contacto con mi familia, pero tampoco es que me ayudaran antes”, fueron las palabras que expresó Elena Larrea durante una entrevista para “Vanguardia” en julio de 2023.