12 alcaldías de CDMX se "derretirán" a 30°C este domingo 3 de marzo, ¿en qué horario hará más calor?

A través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se dio a conocer que hay una alerta amarilla disponible en por lo menos 12 alcaldías de la Ciudad de México por altas temperaturas extremas que "derretirán" a la capital este domingo 3 de marzo, mismas que podrían extenderse hasta el día 16 de marzo de 2024.

Autoridades informaron que Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco presentarán temperaturas altas que van de los 28°C a los 30°C.

Te puede interesar: Los mejores spots para ver las hermosas jacarandas de primavera y tomarte fotos aesthetic

Activan alerta amarilla en CDMX por temperaturas de hasta 30°C el 3 de marzo

Crédito: SGIRP

De acuerdo con los informes emitidos este sábado 2 de marzo a las 18:15 horas, el horario en que habrá mayor temperatura en la Ciudad de México será desde las 13:00 horas, y hasta las 17:00 horas. En el transcurso del día domingo, también se podrían activar una alerta para el día lunes, por lo que se recomienda protegerse del sol.

Entre los tips que dio Protección Civil para no ser víctima de un golpe de calor, destaca utilizar bloqueador solar, no exponerse tiempo prolongado al sol, vestir ropa de colores claros, utilizar lentes oscuros, sombrero o bien, gorra. También debes evitar comer en la vía pública porque los alimentos se descomponen rápidamente. No olvides mantenerte hidratado.

Sigue leyendo: Ante calor extremo en México: ¿cuál es la temperatura más alta que soporta el cuerpo humano?

Recomendaciones de Protección Civil para épocas de calor

Evita asolearte o hacer ejercicio entre las 1:00 horas y las 16:00 horas

Aumenta el consumo de líquidos

Consume alimentos frescos como frutas y verduras

Permanece en la sombra y en lugares frescos

No permanezcas en vehículos estacionados o cerrados

Lava y desinfecta frutas y verduras

Lávate las manos antes de preparar y consumir alimentos así como después de ir al baño

Ante cualquier malestar, acude al doctor y no te automediques

Crédito: Cuartoscuro

Si estás cerca de terrenos baldíos: