Semana Santa: 3 lugares para vacacionar cerca de la CDMX; hospedajes, casetas y todo lo que debes saber

Hay múltiples destinos bellos para conocer a tan sólo unas horas de la Ciudad de México. Si aún no sabes a dónde escaparte durante las vacaciones de Semana Santa, has llegado al lugar indicado. Aquí conocerás tres muy buenas opciones que te permitirán alejarte del tráfico y el ruido de los automóviles, dejar las prisas, el ajetreo laboral y las presiones del hogar.

Son espacios que se encuentran en tres entidades del país, se trata de Morelos, Hidalgo y el Estado de México, los cuales ofrecen a sus visitantes una combinación muy interesante de historia, bellezas naturales y gastronomía. También se te ofrece información sobre los costos de los hospedajes, casetas y comidas, para que los tengas en cuenta y vayas preparado.

Aprovecha esa semana con tus personas favoritas.

Semana Santa: Vacacionar en Tepoztlán

Uno de los lugares que no pueden faltar si quieres disfrutar de tus vacaciones de Semana Santa sin alejarte demasiado de la CDMX es Tepoztlán, ubicado a una hora y media aproximadamente si viajas en auto, aunque lo más probable es que habrá gran afluencia de turistas durante esa temporada.

Este es uno de los pueblos mágicos favoritos para muchos vacacionistas, porque además de que se puede comer muy rico en alguno de los restaurantes del lugar, también se puede subir el cerro del Tepozteco, que está abierto de miércoles a domingo, de las 9:00 a las 16:00 horas y el acceso tiene un costo de 90 pesos.

Si aún no sabes dónde hospedarte podrías considerar el Hotel Palacio del Cobre que cuenta con bellas vistas del lugar, se ubica a una cuadra del centro. El precio es de 2 mil pesos por noche e incluye un desayuno continental, pero también puedes pedir platillos a la carta. Además, tiene alberca, para quienes desean refrescarse un rato durante estos calurosos días.

En su restaurante puedes encontrar desayunos desde 105 pesos como los molletes, sándwich gratinado con huevo y aguacate en 130 pesos, café americano en 35 o té verde en 45 pesos. Si te interesa puedes llamar al 739 688 1752 o escribir vía Whatsapp al 777 792 9659.

Una de tus opciones puede ser el Hotel Palacio del Cobre en Tepoztlán.

Foto: Instagram/Palacio del Cobre

Para llegar a Tepoztlán, hay que pagar dos casetas, la de Tlalpan, cuyo valor es de 140 pesos y la de Tepoztlán, que es de 38 pesos, según las tarifas de Caminos y Puentes Federales, en 2023. Si decides viajar en autobús, en la Terminal del Sur hay dos líneas de autobuses que te llevan directo a la terminal de Tepoztlán: OCC y ADO. El costo por persona es de aproximadamente 182 pesos. Hay salidas desde las 6:00 hasta las 21:00 horas todos los días.

Si decides comer en el mercado de Tepoztlán, encontrarás locales donde puedes comer quesadillas, itacates de diferentes guisados y tacos, que pueden ir desde los 30 a los 45 pesos, por ejemplo, un itacate de cecina o de longaniza está en 40 pesos, mientras que una quesadilla de pollo en 30 pesos. En los alrededores puedes conseguir bebidas frías como una sangría preparada en 50 pesos o mojitos en dos por 120 pesos. Sin embargo, en otros locales, un huarache grande con longaniza, bistec y cecina puedes encontrarlos en 180 pesos. Ahora que si decides

Casetas: CDMX-Tlalpan: 140 pesos y Tepoztlán: 38 pesos

Autobuses: 182 pesos

Hotel Palacio del Cobre: 2 mil pesos por noche

Cerro Tepozteco: 90 pesos

Desayunos o comidas en el hotel: desde los 105 pesos

Comidas en el mercado: desde los 30 pesos

Semana Santa: Visita La Marquesa

A tan sólo 40 minutos de la Ciudad de México, en la Marquesa, puedes encontrar unas lindas cabañas para dejar la rutina atrás al menos durante un fin de semana. Una buena opción pueden ser las Wander Cabins, de las cuales sólo hay cuatro, así es que no tendrás que preocuparte porque haya muchas personas, pero sí debes tomar tus precauciones para encontrar lugar disponible.

Las cabañas cuentan con cama, sofá cama, baño completo, cocina, y juegos de mesa. Puedes llevar a tu perrito o gatito porque es petfriendly, durante las noches se enciende una fogata ya que hace mucho frío. Al despertar te verás rodeado o rodeada de naturaleza, ya que entre cabaña y cabaña hay una distancia de entre 50 y 150 metros. También las puedes encontrar en Malinalco y Valle de Bravo.

Hospedarse en estas cabañas puede tener un costo de mil 950 pesos hasta 4 mil 250 pesos, todo depende de si decides hospedarte entre semana, fin de semana o en temporada vacacional como la Semana Santa. Los costos suben de jueves a sábado. En el lugar puedes realizar diversas actividades con tu pareja o familia, por ejemplo senderismo, paseos en bici, kayak, downhill en bici de montaña, hay zona de masajes, y paseo a caballo.

Puedes llevar a tu mascota y realizar paseos en bici.

Es importante mencionar que estas cabañas se hicieron pensando en que las personas necesitan desconectarse de la cotidianidad, por lo que no cuentan con wifi, ya que el lugar es boscoso y la señal es intermitente, pero sí hay señal de teléfono. Son seguras, ya que se encuentran en propiedad privada y sólo ingresan los usuarios de las cabañas y el personal que labora en el lugar.

El estacionamiento no tiene costo extra y es importante señalar que los huéspedes deben encargarse de llevar sus alimentos para prepararlos en la cabaña, pues no cuentan con venta de comida o bebidas, en la cabaña hallarás sal, aceite, agua, pimienta, no puede faltar el café o el té y madera para el asador. El costo de la caseta de la CDMX a la Marquesa tiene un valor de 105 pesos. Si tienes alguna duda puedes llamar al 55 9225 3225.

Caseta: México-La Marquesa 105 pesos

Autobuses: Terminar Observatorio 60 pesos

Cabañas Wander Cabins: Desde 1,950 pesos hasta 4, 250 pesos

Alimentos: corren por tu cuenta

Semana Santa: Cabañas Parque Acuático Maguey Blanco

Otro de los estados que se ubica muy cerca de la Ciudad de México es Hidalgo, en el que hay diversos Pueblos Mágicos donde vacacionar; sin embargo, hay un balneario en el municipio de Ixmiquilpan, en donde podrás disfrutar de unos días de tranquilidad en compañía de tus personas favoritas.

Puedes hospedarte en alguna de las cabañas o habitaciones que hay en el lugar, además, también estarás en contacto con la naturaleza. Hay cabañas para cuatro personas que incluyen dos camas matrimoniales, un baño completo y agua caliente, televisión con Sky y ya se incluyen las entradas al parque acuático. Tienen un costo de 2 mil 500 pesos y por cada persona adicional, se debe pagar 350 pesos más. Hay otra cabaña que cuenta con cocineta y sala para cuatro personas, su valor sube a 3 mil 200 pesos. No se incluyen los utensilios para cocinar.

Por otro lado, si quieres disfrutar de tus vacaciones sin gastar tanto, también cuentan con habitaciones para dos personas con un valor de mil 400 pesos por noche, incluye también las entradas al parque acuático y se comparte cocineta y refrigerador, tiene una cama matrimonial, TV con sky. También hay otras habitaciones para cuatro personas con dos camas matrimoniales con un valor de mil 800.

Para disfrutar con la familia.

Pero si disfrutas de la aventura y austeridad en los viajes, el Parque Acuático Maguey Blanco también tiene un área de camping, el costo depende del tamaño de tu casa de campaña, si es de dos a cinco personas, pagarás 100.00 pesos, si es para más de 6 personas 170.00 pesos. Es importante llevar tu casa de campaña, porque en el parque no las rentan. Aquí no se incluyen las entradas al parque, por lo que los niños que rebasen el metro de estatura deben pagar 150.00 pesos cada día, las personas de la tercera edad sólo 75.00 pesos mostrando credencial de INSEN o INAPAM.

De acuerdo con información proporcionada por Maguey Blanco, no permiten el acceso con botellas de vidrio, tanques de gas o estufas con aerosol, tampoco permiten entrar con mascotas y máximo un six de cerveza por persona, tampoco se pueden realizar fogatas en las áreas verdes. La música se puede escuchar hasta las 12:00 A.M.

Respecto a los alimentos, en el restaurante del parque encontrarás desayunos y almuerzos como hotcakes con frutos rojos a 70 pesos, huevos al gusto y omelette 75 pesos, chilaquiles verdes o rojos con huevo en 75 y con pollo en 110, tostadas de camarón en 60 pesos. Una michelada de un litro cuesta 110 pesos.

Entre las atracciones del lugar se encuentran una resbaladilla de 30 metros de altura, tiene una alberca infantil y una familiar, un lago totalmente natural, toboganes, cualquier duda puedes escribir vía whatsapp al 52 77 11 30 41 45 o puedes llamar al 772-229-7990. El sitio está a poco más de tres horas de la Ciudad de México. Por lo que si decides tomar la autopista México-Pachuca, deberás pagar un peaje de 65 pesos. En transporte público, puedes tomar un autobús en la Terminal del Norte en un autobús Ovnibus, con dirección a Ixmiquilpan, el costo es de alrededor de $227 pesos por persona. La primer corrida es a las 06:00 A.M. y de ahí cada 30 minutos.