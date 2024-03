Sujeto que amenazaba con desatar tiroteo en universidad tapatía ya fue detenido

Un sujeto que, a través de redes sociales, amenazó con desatar una balacera al interior de una importante universidad en la capital de Jalisco, fue detenido por autoridades estatales acusado de apología del delito.

Los hechos ocurrieron hace unos días, cuando el presunto responsable, identificado como Mauricio Ulises “R”, publicó en sus redes sociales que, si una publicación llegaba a cierta cantidad de interacciones, desataría una balacera al interior del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de Guadalajara el 16 de marzo.

“La Fiscalía de Jalisco cumplimentó una orden de aprehensión contra este sujeto de 24 años, quien presuntamente hace unos días lanzó amenazas a través de sus redes sociales de que haría un tiroteo este sábado en el CUCSH, plantel educativo del que es estudiante.

“Luego de una denuncia en el 9-1-1, se hizo del conocimiento al Ministerio Público, que inició con las pesquisas de manera inmediata en coordinación con las autoridades escolares para dar con él y detenerlo por posible responsabilidad en la comisión de apología del delito”, detalló el gobernador Enrique Alfaro mediante su cuenta en X.

Hace algunos días, Gabriel Alejandro “N” asesinó a dos personas e hirió a una más en un ataque perpetrado en la Universidad Tecnológica de Guadalajara, motivo por el cual fue ingresado en el penal de Puente Grande.

¿Cuál es la pena en Jalisco por apología del delito?

De acuerdo con el Código Penal de Jalisco, aquella persona que se encuentre culpable de apología del delito deberá pasar entre uno y seis meses de prisión, pena que aumenta si el crimen se consuma.

“Estas amenazas no son una broma. No es un juego, este tipo de publicaciones son serias y no podemos regatear atención”, concluyó Alfaro en la publicación realizada en redes sociales.