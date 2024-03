¿Quién es Valeria Quiroz, la menor de edad que fue novia de "El Chapo" y comadre de "El Chino Ántrax"?

En redes sociales se volvió viral una entrevista que ofreció Valeria Rubí Quiroz, una modelo de 31 años de edad que saltó a la fama en el año 2017, cuando se filtraron imágenes de ella y el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. Ahora, años después de que se dieran a conocer las fotografías, "La Gringuita" -como es apodada Quiroz -, rompió el silencio y reveló todos los detalles de la supuesta relación extramarital que tuvo con el capo.

Fue en el canal de YouTube "Gusgri Podcast" donde Valeria Quiroz contó la verdad sobre la presunta relación que tuvo con el exlíder del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con su testimonio, ella conocí a Guzmán Loera en diciembre del 2007, después de que una de sus primas la invitó a Culiacán; desde entonces, ambos sostuvieron una relación, pese a que la joven tenía 17 años de edad.

Sigue leyendo:

¿El Mencho está muerto? La DEA pone punto final a los rumores sobre el líder del CJNG

¿Quién era la mamá de "El Chapo" Guzmán?

¿Cuánto tiempo fueron novios "La Gringuita" y "El Chapo"?

Aparentemente ella tenía 17 años de edad cuando se conocieron. Foto: Univision.

"Viví con él dos años, así tal cual, me dijo que ya, que me iba a ir con él, entonces obviamente como tal persona, ya no podía, nadie podía decirle que no, pero él muy educado y todo”, dijo "La Gringuita" al detallar cómo fue que comenzó una relación con Guzmán Loera. Agregó que "duré con él dos años en una relación, es mi pasado y sin ofender a las personas con la que él estuvo o estaba en ese momento, porque yo no tengo problemas con nadie”.

Quiroz también comentó que durante su relación nunca vivió con el también apodado "Señor de la Montaña", ya que ella únicamente hacía visitas esporádicas a un domicilio oculto y él se refugiaba en la sierra de Sinaloa. No obstante, resaltó que a ella le gustaba la vida en Culiacán, donde supuestamente llegó a conocer a muchas personas "importantes", la mayoría miembros de la organización delictiva que dirigía su entonces novio, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"La Gringuita" y su amistad con "El Chino Ántrax"

Valeria y el capo se conocieron en 2007. Foto: @FM105Guaymas

Durante el podcast, Valeria Quiroz también reveló que llegó a mantener una estrecha amistad con José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias "El Chino Ántrax", quien incluso llegó a ser su "compadre", aunque descartó que se hayan conocido a través de Guzmán Loera. "A mi compadre lo conocí por amistades, ya después en Culiacán y así, pero, sí, si conocí mucha gente", dijo. Al ser cuestionada por otras amistades, "La Gringuita" aseveró que además de "El Chino Ántrax" llegó a ser amiga de personajes famosos en el mundo del crimen organizado, pero no mencionó más nombres.

Finalmente, Valeria detalló que su relación con Guzmán Loera terminó cuando el capo la entregó con sus padres y les pidió que no regresara a Culiacán porque se la iba a “volver a robar”. Actualmente, "La Gringuita" vive en Estados Unidos y es madre de tres hijos.