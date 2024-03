IMÁGENES FUERTES: captan a policía golpeando a su esposa en calles de Chiapas

En redes sociales se volvió viral un video que muestra la agresión de un hombre - presunto policía municipal - contra su supuesta pareja. De acuerdo con la denuncia, los hechos violentos ocurrieron a las afueras de un establecimiento en el Ayuntamiento de Ocosingo, en la Selva de Chiapas.

Usuarios de internet comentaron que el agresor aparentemente sería un comandante de la policía, pero está información no ha sido confirmada por ninguna autoridad oficial. No obstante, las imágenes han causado indignación entre los internautas, quienes han pedido justicia ante la violencia de género que se vive en toda la República Mexicana.

El agresor aparentemente sería un comandante de la policía.

La agresión quedó grabada en video

En las imágenes, que circulan en internet, se ve al hombre discutiendo con su esposa a fuera de un establecimiento. En cuestión de segundos, la pelea escala y la mujer suelta unos golpes, a lo que el agresor responde y la golpea hasta dejarla en el suelo. Al momento de los hechos, personas que transitaban por la zona se percataron de lo que sucedía y aún así no intervinieron en defensa de la víctima.

Internautas reaccionaron a las imágenes violentas y pidieron a las autoridades que se investigue el caso, ya que presuntamente el agresor sería un comandante de la policía municipal, lo que ha preocupado a los habitantes de Chiapas: "Se imaginan si así trata a su esposa, como tratará a la ciudadanía que ni de su familia es", fue uno de los comentarios con más "me gusta" en la publicación del video.

Piden justicia para la mujer golpeada

De igual manera, otras personas exhortaron a las autoridades a que el caso no quede impune, ya que temen que la mujer pueda estar siendo víctima de violencia familiar: "los policías en México están muy mal seleccionados y capacitados", "que metan al sujeto a la cárcel", "donde el machismo impera y las mujeres no levanta a la voz no van a hacer nada" y "a las autoridades de Chiapas ni pedirles nada, ahí la ley ya no existe", fueron otros comentarios.

Hasta ahora, no se sabe la fecha exacta en la que ocurrió la agresión, pero el material gráfico se difundió en redes sociales el pasado miércoles 13 de marzo. Hasta ahora, el clip suma más de 30 mil reproducciones y ha sido compartido en más de 600 ocasiones.