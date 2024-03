Día Mundial de la Endometriosis: mujeres cuentan cómo es vivir con esta enfermedad invisibilizada

¿Sabías que tener dolores muy fuertes en tus periodos menstruales no es normal? Este 14 de marzo es el Día Mundial de la Endometriosis, un padecimiento que se ha normalizado a tal grado que se se olvida que alrededor del 10% de las niñas y mujeres de todo el mundo la tienen y les ha cambiado la vida de diferentes formas. Hay que escucharlas.

Pero, antes, es conveniente partir de que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la endometriosis es una enfermedad que provoca que al exterior del útero crezca una mucosa que entre otros síntomas, genera dolores intensos en el área de la pelvis y además, dificulta las condiciones para embarazarse. Sin embargo, cada persona la vive distinto y es importante que no se minimice en ninguna situación.

Ana María es una joven que cuando tenía 19 años de edad se dio cuenta que tenía endometrisis. ¿La razón? Resulta que en un intento por donar óvulos, los médicos se percataron del desarrollo de unos quistes en sus ovarios. Sin embargo, eso no fue todo.

En una entrevista que le concedió a La Vanguardia, Ana María compartió que a cuatro años de su diagnóstico tuvo que pasar por una cirugía para que le quitaran las trompas de trompas de falopio, debido a que la endometrisis provocó que se dilataran, se llenaran de líquido y de sangre, y por ende las dejaran sin funcionar.

No obstante, a ello hay que sumarle que por años, dicho padecimiento le ha causado a Ana María dolores tan intensos y punzantes que parecieran puñaladas, mismas que en ocasiones ni siquiera le permiten levantarse de la cama y realizar sus actividades del día a día.

"A mí la endometriosis me ha cambiado la vida, a mí y a todas, pero lo que yo he intentado es no quedarme solo con lo negativo (...) me ha cambiado porque me ha hecho una persona más empática, más luchadora, me ha hecho tener más fuerza (...) salto y bailo cuando puedo, porque cuando no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, y eso me empuja es que cuando estoy bien y puedo hacerlo, pues lo vivo no al 100, sino al 200%", expresó Ana María.