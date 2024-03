Gustavo Aguirre, anestesiólogo acusado de posesión de fentanilo, no será encarcelado, asegura abogado

Este martes 12 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur, obtuvo en procedimiento abreviado de un Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, sentencia condenatoria en contra de Gustavo Darwin Aguirre Castro, médico anestesiólogo, por su participación en un delito contra la salud en su modalidad de posesión de morfina, efedrina, fentanilo, y delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), con fines de suministro.

Por esos hechos, el MPF obtuvo diversos datos de prueba los cuales fueron expuestos en una audiencia de procedimiento abreviado, donde Gustavo “A”, aceptó su responsabilidad penal, por lo que el Juez dictó sentencia condenatoria de cuatro años de prisión por el delito mencionado. Cabe mencionar que de acuerdo a la penalidad, el Juez le otorgó beneficios sustitutivos de la pena de prisión, consistentes en trabajo a favor de la comunidad y una multa económica.

Al respecto, Antonio Juárez, abogado de, Gustavo Darwin dijo que el acusado no será encarcelado pero deberá pagar una multa de ocho mil 299.20 pesos, ya que aceptó el procedimiento de la FGR, pero este mismo será llevado en libertad.

El doctor tiene la el derecho y la obligación de decidir si sí o no acepta la abreviación del procedimiento no es aceptar la culpa es decir, sabes que no vas a ir a la cárcel, no vas a perder tu celular, puede recetar cuesta cita libremente ya no tienes que firmar simplemente, si tienes que pagar un multa por esta controversia

Créditos: German Medrano

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para Heraldo Radio, que transmite por la frecuencia del 98.5 FM, la defensa indicó que Gustavo Darwin anteriormente se sentía perseguido y tratado como delincuente, pero ahora, después de aceptar el ofrecimiento de la FGR, se llegó a un acuerdo.

"Ahora creo que ya no me están tratando como delincuente, si yo tengo la opción de seguir un año más o dos sin poder recetar y teniendo que ir a firmar, y pago una multa y puedo seguir ejerciendo mi profesión nadie me va a quitar mi cédula, hace que el procedimiento la suspensión del procedimiento y acepto el procedimiento", dijo el abogado citando las declaraciones del médico y además enfatizó que se llegó a un acuerdo pero no a una condena.

Destacó que después de aceptar el ofrecimiento, Gustavo Darwin Aguirre Castro queda libre y ya no "se va a tocar su casa" ni se investigará a su esposa: " es decir, se acabo el caso para el doctor".

