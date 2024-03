AMLO asegura que 9 estados no federalizaron la salud por corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que en los nueve estados en donde no se implementa el programa IMSS-Bienestar es porque los gobiernos señalaron que tienen la capacidad para garantizar el servicio de salud pública, no les gusta la gratuidad y por la corrupción. En la mañanera, aseguró que cumplirá su compromiso de tener un sistema de salud como de los mejores de mundo

“Los que no aceptan, nueve estados, unos, y no hay que desconocer sus razones, porque sostienen que ellos tienen capacidad para garantizar el servicio de salud pública y que no quieran la federalización, que quieren mantener ellos la responsabilidad y las facultades para garantizar el servicio de salud”, dijo.

“Lo segundo, aunque parezca increíble, no les gusta la gratuidad, no están de acuerdo y así hay mucha gente, con ese pensamiento conservador, porque sostienen que eso es populismo, paternalismo, ‘cómo no se les va cobrar, cómo no va a haber cuota de recuperación’”, afirmó.

Corrupción no permite el avance de los servicios de salud: AMLO

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, aseguró que otro de los factores es el tema de la corrupción.

“Y lo tercero es por la corrupción, acabamos estar en el Estado de México y hasta las farmacias de los hospitales estaban privatizadas, a los distribuidores de medicamentos, y a los que prestaban los servicios, que todavía en algunos gobiernos prevalecen”, aseveró.

Señaló que el compromiso es dejar establecido un sistema de salud pública para atender a la población que no cuenta con Seguridad Social, que es el 50% de la población. Enfatizó en la importancia de contar con médicos generales, especialistas, centros de salud, equipo competente, estudios, la posibilidad de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas, entrega de medicamentos, servicios de manera gratuita, todo esto antes de que termine su administración el primero de octubre.

