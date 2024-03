Ana Karina era policía de Nuevo León y fue asesinada tras marcha del 8M; su esposo sería sospechoso

Habitantes del estado de Nuevo León se encuentran consternados por el feminicidio de Ana Karina Franco López, una uniformada de la Fuerza Civil, quien perdió tras ser acatada a balazos en las inmediaciones de su domicilio. Los hechos ocurrieron durante el pasado 9 de marzo en la colonia Valle de Lincoln, ubicada en el municipio de García.

De acuerdo con el testimonio de sus vecinos, ellos escucharon detonaciones por arma de fuego, por lo que alertaron a las autoridades correspondientes. Hasta la vivienda de Ana Karina arribaron elementos de seguridad y paramédicos, quienes trataron de estabilizarla y la llevaron, de emergencia, al Hospital Universitario; sin embargo, la víctima llegó al nosocomio muy grave y posteriormente perdió la vida en urgencias.

Autoridades lamentan el feminicidio

La Fuerza Civil envió sus condolencias a los familiares de Ana Karina. Foto: @GerardoPamanes7.

"Quienes formamos parte de la Secretaría de Seguridad lamentamos el fallecimiento de nuestra compañera Ana Karina. Fuerza Civil ha presentado al sospechoso de su muerte ante la Fiscalía y colabora con el ministerio público para que se haga justicia", escribió Gerardo Palacios, secretario de Seguridad estatal, en sus redes sociales oficiales.

Aunque el funcionario no brindó mayores detalles sobre la persona detenida, en redes sociales trascendió de forma extraoficial que el sospechoso presuntamente sería el esposo de la víctima. No obstante, está información no ha sido confirmada por ninguna autoridad. Se espera que en los próximos días, la Fiscalía de a conocer los avances sobre la investigación del feminicidio de Ana Karina.

Supuestamente ya había denunciado a su esposo

La joven fue asesinada a balazos. Foto: especial.

De acuerdo con el periodista Víctor Badillo, Ana Karina había denunciado previamente a su esposo por actitudes violentas. Aparentemente, la víctima presentó sus denuncias ante el Centro de Orientación y Denuncia (CODE) de la Fiscalía estatal. Sin embargo, las autoridades tampoco han confirmado la existencia de denuncias previas contra el esposo de Ana Karina.

Cabe mencionar que, el día de los hechos, Ana Karina se encontraba en su día de descanso, ya que durante la movilización por el Día Internacional de la Mujer (8M) la uniformada fue asignada para resguardar las instalaciones del Palacio de Gobierno en la Explanada de los Héroes, en el estado de Nuevo León.