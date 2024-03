AMLO advierte que no se podrá cerrar ninguna refinería tras su salida de la presidencia

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que luego de salir de la presidencia no habrá forma de que se cierren las refinerías que se pusieron en marcha durante los 6 años de su gobierno. En especial la ubicada en Cadereyta, Querétaro y la de Tula, en Hidalgo.

En este sentido, aseguró que tuvo un acercamiento con el presidente municipal de Cadereyta, Cosme Julián Cantú, quien le habría notificado que no hay forma de que permita que se realice dicho cierre, y los planes que se tienen para la industria del petróleo en México siguen en pie.

Crédito: Facebook oficial

Este fue el mensaje que dio el presidente de México a través de sus redes sociales:

"Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe".

También recordó una frase que dijo el general y presidente Lázaro Cárdenas a quien también sería presidente, Adolfo López Mateos en el año 1960: "No se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros".

Crédito: Facebook oficial

Xóchitl Gálvez asegura que cerrará las refinerías al norte de México

En este contexto, fue la candidata del PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, quien aseguró que una de sus propuestas es cerrar definitivamente las refinerías. Especialmente se refirió a la ubicada en Cadereyta, Nuevo León, ya que aseguró que es una de las principales causas de la contaminación en la entidad, y está muy cerca a las casas de los habitantes locales, trayendo consigo enfermedades respiratorias.

Además, aseguró que los trabajadores no deben temer por la pérdida de sus empleos, ya que ella no pretende afectar los derechos laborales de nadie. Aseguró que abrirá la inversión en la entidad, buscando que las empresas que lleguen sean 100% sustentables.

Crédito: Facebook oficial

Fue el propio presidente municipal de Cadereyta, Cosme Leal, quien aseguró que no le tiembla la mano, y defenderá la refinería "contra todos los políticos, independientemente del partido que sean, cuando estos quieran afectar la fuente de ingresos de miles de familias jimenences”.