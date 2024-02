"Al carajo la corrupción": AMLO envía mensaje a los conservadores reacccionas por sus fueros

AMLO asiste a evento en Cuernavaca, Morelos Twitter @lopezobrador_

A 21 días del inicio de las campañas rumbos a las elecciones federales del 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó este viernes “al carajo la corrupción”, en alusión a que los “conservadores” no podrán regresar al poder; afirmó que el 1 de octubre entregará la banda presidencial a quien continuará con la 4T.

“Ya no van a poder los conservadores reaccionarios regresar por sus fueros. Al carajo la corrupción”, dijo desde Cuernavaca, Morelos, al encabezar el evento ‘Restauración del Antiguo Palacio de Cortés y Murales de Diego Rivera’.

Foto: Twitter @lopezobrador_

Sin decir nombres el mandatario federal también afirmó que entregará la banda presidencial a quien gobernará con honestidad y rectitud, y continuará su movimiento llamado la Cuarta Transformación (4T), en alusión a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y del Verde Escolástica.

“Saben que voy a entregar la banda, no puedo hablar de ese tema, pero sí decirles que va a continuar la transformación, le voy a entregar la banda a quien va a actuar con honestidad, con rectitud y siempre con mucho amor al pueblo”, dijo.

El evento del presidente López Obrador tuvo lugar en la Plaza de Armas, en la tierra del revolucionario Emiliano Zapata. Entre los asistentes estuvieron integrantes sindicato de electricistas SME y de otros sindicatos, quienes le aplaudían y lanzaban gritos que pedían reelección.

“Les voy a dar algunas opiniones sobre el por qué debo entregar la banda. Primero, porque nosotros somos partidarios del ‘sufragio efectivo no reelección’, ese fue el lema que levantó al pueblo para derrocar a la dictadura porfirista. Porque Porfirio Díaz llegó con la bandera de la no reelección en 1876 y se quedó 34 años”,.

“También, también hay otra razón de fondo, el que ya estamos cerrando nosotros un ciclo y no debemos de sentirnos insistituibles, no caer nunca en el Cesariato, no tenerle mucho cariño, que no haya tanto apego ni al poder ni al dinero, pero además, esto para los electricistas y para todo el pueblo”, contestó.

AMLO defiende a Cuauhtémoc Blanco ante abucheos

“No me importa, es mi opinión”, respondió este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador para defender de abucheos a Cuauhtémoc Blanco, a quien calificó de “un buen gobernador” en Morelos.

Las muestras de disgusto contra el exfutbolista profesional fueron lanzadas por asistentes al evento ‘Restauración del Antiguo Palacio de Cortés y Murales de Diego Rivera’, que encabezó el mandatario federal este viernes, en la Plaza de Armas de Cuernavaca, Morelos.

Foto: Twitter @lopezobrador_

“Yo pienso que es un gran gobernador Cuauhtémoc Blanco. (Abucheos) Ya les dije, no me importa, es mi opinión, saben por qué, porque todo lo que hemos hecho en Morelos lo hemos hecho juntos”, dijo entre los gritos y rechiflas de los presentes.

Luego, el tabasqueño justificó que han trabajado junto con Cuauhtémoc Blanco a diferencia de otros gobernadores, que bloquean las acciones del gobierno federal.

“Ustedes no saben lo que he padecido en otros estados con otros gobiernos estatales, que en vez de trabajar juntos en bien del pueblo ellos hacen todo para bloquear las acciones del gobierno federal, aquí no en Morelos, aquí trabajamos juntos con Cuauhtémoc. Y es muy importante Cuauhtémoc, y es muy importante Andrés Manuel, ¿pero saben quién es más importante de todos? El pueblo”, dijo.

Entre los asistentes al evento se manifestaron integrantes de sindicatos, como el de los electricistas del SME y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA).