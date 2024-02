"Prepárate para las compras de skincare y Kpop", Aeroméxico reanuda vuelos a Seúl y los boletos ya están disponibles

Aeroméxico informó que reanudará sus vuelos desde México a la ciudad de Seúl en Corea del Sur con un vuelo diario a partir del 1 de agosto, siendo este su segundo destino a un país asiático.

La aerolínea dio a conocer que llegarán al Aeropuerto Internacional de Incheon desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y ofrecerán 12 mil asientos mensuales por lo que invitó a los interesados en comprar boletos a entrar a la página pues los boletos ya están disponibles.

"Prepárate para las compras de skincare y Kpop" escribieron en un posteo en las redes sociales de Aeromexico destacando que en esta ruta harán una escala en Monterrey.

En su comunicado destacan que con esta acción se convierten en la única aerolínea que conectará a México y América Latina con Corea del Sur ya que en 2023 reanudaron operaciones directas a Tokio reforzando los vuelos comerciales y la conexión mercantil con Asia.

Desde 2023 deseaban reanudar la operación que fue pausada derivada de las afectaciones por Covid-19 y ahora un Boeing 787 Dreamliner será el encargado de la operación en la que ofrece los servicios: Premier One, AM Plus y Turista.