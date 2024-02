Taxista agrede a señora con discapacidad en Tlalpan por reclamar que le cobró el doble

Una mujer con discapacidad fue atacada por un taxista cuando transitaba por calles de la alcaldía Tlalpan luego de reclamar que le había cobrado el doble por el servicio que le brindó, ya que es frecuente que realice el viaje a esa distancia y jamás había tenido que pagar dinero de más; sin embargo, el chofer se molestó y la agredió.

De acuerdo con la hija de la víctima, cuando su mamá llegó a la altura del hotel Royal en Periférico, miró que el taxímetro del automóvil marcaba el doble de lo que regularmente paga, por lo que al reclamar al taxista, éste puso el seguro de las puertas para impedir que la mujer bajara sin que le pagara el viaje.

El taxista fue captado en video. Foto: Captura de pantalla

Una mujer ayudó a la señora discapacitada

Tras dejar bajar a la señora con discapacidad, el taxista le quitó el bastón con el que se apoya para poder caminar además de arrebatarle su bolso. Al ver la situación, una mujer que caminaba por el lugar, se acercó para ayudar a la señora mientras sacó su teléfono celular para grabar al chofer agresor.

Al ver que lo grababan, el taxista que estaba a punto de subir al carro, se regresó para amenazar a la mujer. “¿Y me vas a hacer algo? Vas a ver”, dijo la mujer mientras no dejaba de grabar al agresor quien contestó: “Te voy a recomendar, la neta, de que apagues tu teléfono, porque tú no veías en el carro, sale. Contigo no fue el trato”.

El taxista agredió a otra mujer que ayudó a la víctima. Foto: Captura de pantalla

“Cuando finalmente logró salir del taxi, el conductor le quitó su bastón y su bolso, amenazando con golpearla y robarle el celular a la chica que la ayudó”, indicó la hija de la víctima en las redes sociales.

En la grabación se escuchó a la mujer decir a la víctima que no debió pagar el servicio al taxista abusivo, cuyas placas de circulación quedaron grabadas en el video. Ante ello, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México se puso en contacto con la víctima al enviar un mensaje en las redes sociales.