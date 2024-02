“No se queden calladas", pide Saraí, la empleada agredida por gerente de tienda Fox Store de Naucalpan

Saraí Franco, la empleada que fue golpeada por el entonces gerente de la tienda deportiva Fox Store en Naucalpan, relató los difíciles momentos que sufrió cuando fue agredida por Braulio “N”, ahora detenido en el Penal de Barrientos, quien enfureció al presentar un problema con la factura de una clienta que le impedía llegar a su meta de ventas mensual.

“Teníamos un tema confuso con lo de las facturas… La clienta nos mandó un mensaje con el número de ticket que estaba incorrecto, se empezó él a preocupar, tenía varios meses que no llegaba a su meta, no sé si fue eso lo que le preocupó o le estresó”, señaló Saraí en entrevista con Foro TV, quien le dijo a su entonces jefe que pidieran ayuda a finanzas para que indagaran el faltante de 414 pesos.

El video de la golpiza que sufrió Saraí se hizo viral. Foto: Archivo

Por un rato Braulio “N” se fue a una bodega. En ese instante cuando llegaba la hora de cerrar la tienda, Saraí intentó hacer el corte de caja del día, pero había problemas en el sistema. Pidió apoyo de sus compañeros de cómputo por lo que dejó encendida la computadora para a primera hora del día siguiente quedara solucionado.

Saraí, la empleada golpeada rompe el silencio

Saraí explicó la situación de la falla del sistema de la tienda al gerente, pero comenzó a notar que Braulio estaba nervioso, “Comenzó a caminar por toda la tienda, rompió un gancho y una pluma… le dije cálmate las cosas cuestan”, y en respuesta el gerente la cuestionó: “¿Y a ti te cuestan?”, a lo que Saraí quedó callada.

Una de las cámaras de seguridad de la tienda Fox Store captó la agresión. Foto: Archivo

Tras la rabieta, el gerente se acercó con Sarai a la caja de la tienda (donde comienza el video), en ese instante la mujer le dió un golpe con su mano en el hombro de Braulio a manera de que se tranquilizara “y bueno, después todo pasó muy rápido”, indicó Saraí:

“Estaba en el piso tirada estaban los otros 3 chicos deteniéndolo, ayudándome. Lo primero que hice fue agarrarme la cara, sentía la cara muy húmeda, pensé que era sangre, eran como las lágrimas, el sudor de ese momento”; relató Saraí, quien indicó que pidió a sus compañeros que dejaran al gerente, ya que uno de ellos tenía una herramienta en la mano ya que arreglaba una de las puertas.

“Digo en el video que ya lo dejen, pero más preocupada no por él, por ellos para no meterlos en problemas, ya que venían de una empresa externa”, dijo Saraí.

Saraí Franco: “No se queden calladas”

Agregó que cuando lo soltaron, Braulio “N” fue donde Saraí se encontraba, entonces ella se levantó del piso “me puse atrás de uno de los chicos que me ayudó y tomó sus cosas y se fue”. La víctima indicó que tiene inflamada de la cabeza y su ojo izquierdo aún está de color morado, además tiene la ceja inflamada y le quedaron varios moretones a la altura de su cintura.

Saraí rindió su testimonio tras ser golpeada por su jefe. Foto: Foro TV

“Lo que más me está pegando en la visión, es que no puedo dormir, estoy muy asustada, escucho ruido de motos o veo una y empiezo a temblar, me enviaron ayuda psicológica por parte del estado”, informó Saraí quien emitió la denuncia por lesiones y acoso sexual, aunque buscan que el delito se cambie por feminicidio en grado de tentativa.

“Denuncia por lesiones y después en la unidad de género se llegó a la parte del acoso, buscamos que se cambie el motivo, que sea por feminicidio en grado de tentativa”: Saraí Franco.

Saraí de 24 años de edad envió un mensaje a las mujeres que hayan vivido un caso parecido: “Espero que esto sirva para otras mujeres, para darles valentía, por si alguien está pasando por lo mismo que yo, las invito a que no se queden calladas”, acotó la mujer que se recupera de las lesiones.