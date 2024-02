Rescatan a un hombre que amenazaba con saltar desde el edificio de Gobierno en CDMX

La tarde de este sábado 3 de febrero se registró una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia por una persona que amenaza con arrojarse tras escalar hasta la cúspide del edificio de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Hasta el momento se desconoce cómo es que la persona llegó hasta esa área del recinto.

El primer cuadro de la Ciudad de México se ha reportado la presencia de paramédicos del Escuadrón de Urgencias Médicas (ERUM) y el Heróico Cuerpo de Bomberos de la gran metrópoli. Los hechos ocurrieron justo debajo de la calle de Pino Suárez en el Centro Histórico.

De acuerdo con las imágenes y videos que se han compartido en redes sociales, el implicado es un hombre de entre 40 y 50 años, vestido de pantalón de mezclilla, gorra y camisa azul, que se colocó hasta el área del hasta bandera y durante los primeros segundos anunciaba con lanzarse.

Rescatan al hombre de lanzarse al vacío

La zona ha sido acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes en todo momento no han dejado que ninguna persona se acerque al perímetro. Se espera que tras un diálogo de convencimiento, las autoridades protegan la integridad del implicado.

Alrededor de las 15:20 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó a través de redes sociales que la persona ya se encontraba en resguardo y sería atendido ante cualquier posible lesión. Fue en menos de media hora que los elementos lograron atender la situación tras dialogar con el sujeto.

Ante dicha situación, las personas que se encontraban en el Zócalo capitalino pidieron al hombre no lanzarse; no obstante, los servicios de seguridad pidieron no acercarse al sitio para evitar accidentes, así como permitir a los trabajadores de Protección Civil y Bomberos, realizar su trabajo.