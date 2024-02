¿Habrá depósito de la pensión del Bienestar el 5 de febrero?

El lunes 5 de febrero, México conmemora el Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, por lo que millones de estudiantes y trabajadores gozarán de un "puente", en el que no trabajarán ni acudirán a la escuela. Algunos de esos empleados que no van a laborar son los empleados del Banco del Bienestar, que no abrirá sus sucursales. Sin embargo, existen dudas acerca de los depósitos de la pensión del Bienestar para adultos mayores.

Hace aproximadamente una semana, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, anunció una serie de beneficios para la población beneficiaria de 65 años o más. Entre ellos, el pago doble por los bimestres de marzo-abril y mayo-junio, por el que los adultos mayores recibirán hasta 12 mil pesos en su tarjeta de depósito.

De acuerdo con el calendario de pago de la Secretaría del Bienestar, por la conmemoración del Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, el lunes 5 de febrero no habrá depósito para los adultos mayores, pero este se reanudará el martes 6 de febrero para aquellos beneficiarios cuyo apellido inicie con la letra "G".

Para este lunes 5 de febrero los bancos no abrirán, para que sus empleados puedan tomar el día de asueto, que por ley les corresponde, entre ellos, el Banco del Bienestar. Sin embargo, si necesitas realizar un retiro de tu tarjeta de adultos mayores, puedes hacerlo en los cajeros automáticos de:

Afirme

Citibanamex

Banco Azteca

Banco del Bajío

Banorte

HSBC

Inbursa

Santander

Scotiabank