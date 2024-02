Víctimas insultan a presidenta de la CEDH e impiden salida a Diputada Local

Cuatro mujeres presuntas víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales se manifestaron en la sede legislativa del Congreso del Estado de San Luis Potosí donde la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Iztel Argüelles Moreno presentaba su informe 2023, a quien violentaron pese a ser una persona discapacitada, mientras que a la presidenta de la Comisión legislativa de Derechos Humanos al salir la estuvieron en su vehículo por varios minutos.

Poco antes de la nueve de la mañana, Marichuy, empleada de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduvop); Silvia Castillo, mamá de Alan, un menor asesinado; Lourdes Rodríguez, quien mantiene quejas en contra de un antro en Soledad de Graciano Sánchez y Ana Dora, violentada por un comunicador y un político, instalaron un tendedero en la explanada de la sede legislativa de Vallejo, en el Centro Histórico; al llegar la diputada Gabriela Martínez Lárraga la increparon y le gritaron "Chapulina" por ser candidata a una diputación federal y "Tecmola" en alusión al apodo de su esposo José Luis Romero Calzada.

Manifestantes increparon a la DiputaLocal a su salida. | Foto: Pepe Alemán

Luego arribó la titular de la CEDH y desde que bajó de su camioneta para instalarse en su silla de ruedas fue enfrentada por las fúricas mujeres que le exigían renunciara a la presidencia de la CEDH pues la acusaban de que protegía a violadores, incluso una de ellas le vertió pintura roja en su vestimenta.

Durante la entrega del informe de la presidenta de la CEDH fue insultada por las manifestantes

Ya instaladas en la sala "Luis Donaldo Colosio", mientras entregaba su informe, por una reducidas ventanas que dan a la calle Rayón, siguieron dando insultos a ambas como: "La porra las saluda, chinguen a su mad..; a Gabriela Martínez Lárraga le gritaban a coro "Que no ven que no ven, esa no es diputada es una put.. de cabaret" y a la presidenta de la CEDH, "Giovana chingas a tu madr..., eres solapadora de violentadores".

A las manifestantes no les importo su condición de la presidenta y los reclamos subían de tono. | Foto: Pepe Alemán

Luego de entregar su informe, Giovana Itzel Argüelles fue la primera en salir del recinto legislativo y nuevamente las cuatro manifestantes se fueron encima con insultos y por momentos sale impidieron que sus asistentes la ingresaran a la camioneta.

Pero cuando salió la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Gabriela Martínez Lárraga ya fueron contactos físicos para impedir que caminara hasta su vehículo, incluso una de ellas intentó jalarla y tuvo que intervenir el equipo de seguridad de la legisladora.

Las manifestantes se paparon enfrente del vehículo de la servidora pública e impedían su salida. | Foto: Pepe Alemán

Las manifestantes generaron un gran caos al impedir la salida de las autoridades

Ya adentro de su camioneta sobre la calle Vallejo, Ana Dora fue la primera en plantarse frente a la camioneta y por diez minutos juntos con las otras tres manifestantes impidió que arrancará, lo que ocasionó un caos vial con una fila de autos que llegaba hasta la Plaza de Armas, molestos los conductores reprochaban a las manifestantes quienes contestaban con más mentadas de madre.

En reacciones, la diputada local potosina dijo que se reservaba el derecho de iniciar una demanda en contra las manifestantes por el delito de violencia política en razón de género al llamarla "Tecmola" y dijo que era demasiado sospechoso que a unas horas de comenzar las campañas electorales para cargos federales inicien este tipo de ataques. Por su parte, la presidenta de la CEDH, Giovana Itzel Argüelles Moreno manifestó su respeto a las presuntas víctimas y les reiteró que su oficina siempre estará abierta para atenderlas.